vivo X300 Ultra : Le capteur multispectral qui veut enterrer l’iPhone et le Galaxy S26

vivo prépare son prochain flagship photo comme un manifeste : moins de surenchère « marketing IA », plus de maîtrise de l’image au sens strict. Selon une fuite attribuée à Digital Chat Station, le vivo X300 Ultra embarquerait un capteur multispectral inédit chez la marque — une pièce rarement mise en avant sur smartphone, mais cruciale pour ce que les photographes appellent la « vérité » : la couleur.

Les bruits de couloir convergent sur une annonce en mars 2026 en Chine, avec un appareil déjà repéré via des certifications qui suggèrent un déploiement international. La variante globale aurait notamment obtenu des validations en Europe et en Indonésie (TKDN), un combo classique quand une sortie hors Chine se rapproche.

vivo X300 Ultra : un multispectral « plus riche » autour de 5 mégapixels

D’après Digital Chat Station, le vivo X300 Ultra (annoncé autour du Snapdragon 8 Elite Gen 5) intégrerait la solution multispectrale la plus ambitieuse de vivo à ce jour : environ 5 mégapixels, avec une taille de capteur plus grande et davantage de « canaux » de couleur.

L’objectif : améliorer la précision colorimétrique en photo comme en vidéo, au point que la source évoque « la meilleure solution multispectrale de l’année » — à prendre, évidemment, comme une promesse de fuite tant que vivo n’a rien officialisé.

Pourquoi c’est important ? Parce que le multispectral sert souvent de « boussole » à l’ensemble : meilleure lecture de la lumière ambiante, balance des blancs plus stable, tons chair plus justes, et cohérence accrue quand la scène mélange néons, soleil et ombres (le cauchemar des smartphones).

Le reste du module photo : deux 200 mégapixels et un zoom optique continu en rumeur

En parallèle, plusieurs sources évoquent une configuration arrière très musclée :

capteur principal Sony LYT-901 200 mégapixels (avec OIS),

capteur ultra grand-angle Sony LYT -828 50 mégapixels,

capteur téléobjectif périscopique Samsung HPB 200 mégapixels,

caméra frontale 50 mégapixels avec autofocus

Autre élément « signature » évoqué : un zoom optique continu multi-focales (plutôt qu’un simple saut 1x/3x/5x), qui collerait à la stratégie vivo/ZEISS : privilégier la transition naturelle des focales et la cohérence des couleurs entre capteurs.

Enfin, un point de design : alors que le vivo X200 Ultra était associé à un bouton dédié photo (type « shutter/action »), certaines fuites indiquent que le vivo X300 Ultra pourrait s’en passer.

vivo s’attaque au vrai « problème premium » de la photo mobile

La bataille du smartphone photo ne se joue plus uniquement à la netteté ou aux mégapixels, mais à la cohérence : couleurs identiques entre grand-angle et télé, peau crédible en intérieur, HDR qui ne vire pas à l’illustration, et vidéo stable d’une séquence à l’autre.

Un multispectral plus ambitieux, c’est précisément un outil pour ça. C’est aussi un message : vivo veut que le vivo X300 Ultra ne soit pas seulement « impressionnant », mais prévisible — le genre de téléphone qui donne une image juste, sans que l’utilisateur ait à « corriger » derrière.

Si la sortie globale se confirme au printemps, vivo pourrait enfin amener ce savoir-faire photo au-delà de la Chine avec un appareil pensé pour rivaliser frontalement avec les Ultra de Samsung et consorts… non pas par la surenchère, mais par la science des couleurs.