Google Pixel 9a : Design revisité, écran 120Hz et IA boostée, un sérieux concurrent de l’iPhone 16E

Le Google Pixel 9a est enfin officiel après des mois de fuites, et il apporte son lot d’améliorations tout en conservant un prix attractif. Avec un design modernisé, un écran plus grand et plus lumineux, un processeur plus puissant et une meilleure résistance à l’eau, Google semble vouloir frapper fort face à la concurrence, et surtout contre l’iPhone 16e d’Apple.

L’un des changements les plus visibles concerne l’abandon de la fameuse barre photo en « visière », qui a longtemps caractérisé les smartphones Pixel. À la place, Google propose un dos totalement plat, avec les capteurs directement intégrés à la coque. Cette modification confère au Pixel 9a un look plus moderne et épuré, tout en supprimant l’inconvénient d’un téléphone qui vacille lorsqu’on le pose sur une surface plane.

En ce qui concerne les matériaux, le Pixel 9a arbore un châssis en aluminium accompagné d’un dos en plastique, une approche qui permet de maintenir un prix compétitif tout en offrant une bonne résistance. La certification IP68, une amélioration par rapport à l’IP67 du Pixel 8a, garantit une meilleure protection contre l’eau et la poussière, un avantage certain pour la durabilité du téléphone.

Côté coloris, Google propose les traditionnels Porcelain (blanc) et Noir Volcanique (noir), mais aussi deux teintes plus audacieuses, Iris (violet) et Rose Pivoine (rouge-rose), qui ajoutent une touche d’originalité à cette nouvelle génération.

Pixel 9a, un écran plus grand et plus lumineux

Google a fait évoluer l’écran du Pixel 9a en augmentant sa taille de 6,1 à 6,3 pouces, tout en conservant un design relativement compact. L’augmentation de la diagonale ne se traduit que par deux millimètres de hauteur supplémentaires par rapport au Pixel 8a, et le téléphone est même légèrement plus léger.

L’écran profite également d’une luminosité accrue, atteignant un pic de 2 700 nits, contre 2 000 nits pour son prédécesseur. Il conserve une résolution de 1080 x 2424 pixels, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui lui permet d’offrir une expérience fluide, bien supérieure à celle de l’iPhone 16E, qui est limité à 60 Hz.

Une caméra améliorée et boostée par l’IA

Côté photographie, le Pixel 9a embarque un capteur principal de 48 mégapixels, avec stabilisation optique (OIS) et un zoom Super Res 8x. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, un élément absent de l’iPhone 16e, ce qui confère un avantage certain au smartphone de Google.

Cette année, le Pixel 9a introduit pour la première fois dans la gamme A-Series un mode Macro Focus, permettant de capturer des détails ultra-précis en gros plan. Il intègre également des fonctionnalités avancées basées sur l’intelligence artificielle, comme M’ajouter, Meilleure prise, Retouche magique et Gomme magique, qui permettent d’optimiser et de retoucher facilement les photos.

Google a également apporté quelques améliorations aux capacités vidéo, notamment avec l’ajout de la fonction Macro Focus pour la vidéo et du mode Timelapse pour l’astrophotographie, qui permet de capturer des séquences accélérées du ciel étoilé.

Des performances solides et une meilleure autonomie

Sous le capot, le Pixel 9a est équipé du processeur Google Tensor G4, accompagné de 8 Go de RAM et d’un stockage de 128 Go ou 256 Go, selon la version choisie. Il tourne sous Android 15 et bénéficiera de 7 ans de mises à jour logicielles et de sécurité, un atout considérable pour la pérennité du téléphone.

L’autonomie est également en hausse avec une batterie de 5 100 mAh, contre 4 492 mAh sur le Pixel 8a. Le smartphone prend en charge la charge filaire jusqu’à 23W, ainsi que la charge sans fil Qi, une fonctionnalité absente de nombreux smartphones concurrents dans cette gamme de prix.

Du côté logiciel, Google mise fortement sur l’intelligence artificielle avec l’intégration de Gemini, qui apporte des outils comme Entourer pour chercher, Pixel Studio et Call Assist. Contrairement à certains modèles de la gamme Pixel, Gemini Live sera disponible dès le lancement.

Un rapport qualité-prix attractif face à l’iPhone 16e et à la concurrence Android

Le Pixel 9a est proposé à partir de 549 euros. En comparaison, l’iPhone 16e coûte 719 euros, tout en proposant un écran moins fluide (60 Hz contre 120 Hz) et un seul capteur photo principal, sans ultra grand-angle.

Face à la concurrence Android, le Pixel 9a devra affronter des modèles comme le Nothing Phone (3a), le Samsung Galaxy A56 ou encore le OnePlus 13R, qui se positionnent également sur le segment du milieu de gamme premium.

Le Pixel 9a sera disponible en avril 2025, mais Google n’a pas encore précisé la date exacte de son lancement.