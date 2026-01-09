Accueil » DJI Avata 360 : Le drone hybride qui pourrait mettre K.O. l’Insta360 Antigravity

Une nouvelle fuite relance l’intérêt autour du DJI Avata 360, le tout premier drone caméra 360° de DJI. Attendu dans un futur très proche, ce modèle se distingue déjà par une approche technique qui pourrait lui donner un avantage décisif face à son principal rival, le Antigravity A1 de Insta360.

Les informations proviennent du leaker bien connu @Quadro_News, qui a publié plusieurs images non officielles montrant le drone, certains accessoires — dont la radiocommande DJI RC — et surtout un détail clé sur son fonctionnement caméra.

Une caméra 360°… capable de filmer comme une caméra classique

La révélation la plus intéressante concerne le mode mono-objectif. Une image de la DJI RC affiche un retour vidéo standard, non sphérique, ce qui suggère que le DJI Avata 360 pourra filmer sans recadrage 360°, en utilisant une seule optique.

Cette fonctionnalité reposerait sur un module caméra rotatif :

deux capteurs opposés (haut/bas) pour la capture 360°,

une rotation mécanique de 90° permettant d’orienter un objectif vers l’avant pour un usage vidéo classique.

C’est un point de différenciation majeur. Le Antigravity A1, par exemple, dispose d’optiques fixes et ne filme qu’en 360°, imposant un flux de travail plus contraignant en post-production.

Pour les créateurs hésitant entre immersion totale et captation FPV traditionnelle, cette polyvalence pourrait peser lourd dans la balance.

ADN FPV : vitesse et maniabilité en embuscade

Le DJI Avata 360 s’inscrirait dans la famille FPV Avata, ce qui laisse présager des vitesses plus élevées, une meilleure agilité, et des manœuvres aériennes plus dynamiques, là où le Antigravity A1 adopte un profil plus posé, presque contemplatif.

Si cette filiation se confirme, DJI proposerait un drone capable de combiner immersion 360°, pilotage sportif et captation cinématique, un trio encore rare sur le marché.

Accessoires et bundles : un lancement imminent ?

Parmi les images divulguées figure également un hub de recharge triple batterie, typique des packs Fly More. Cela corrobore des rumeurs précédentes évoquant plusieurs bundles dès le lancement.

À ce stade, l’accumulation de fuites laisse peu de doute : l’annonce officielle semble imminente.

Spécifications attendues : du très haut de gamme

Selon les informations qui circulent, le DJI Avata 360 devrait proposer :

enregistrement vidéo 8K,

deux capteurs CMOS 1/1,1 pouce, probablement identiques à ceux de la DJI Osmo 360,

une autonomie en hausse par rapport au Avata 2 (lancé en avril 2024),

détection d’obstacles,

mode Suivez moi intelligent.

Si ces éléments se confirment, DJI positionnerait clairement l’Avata 360 comme une référence premium du drone caméra immersif.

L’ombre du bannissement américain

Un point vient toutefois ternir le tableau : le bannissement des nouveaux produits DJI aux États-Unis, récemment entré en vigueur. Sauf revirement, le Avata 360 ne serait donc pas commercialisé sur le marché américain.

Pour l’Europe et le reste du monde, en revanche, l’attente touche à sa fin.

DJI veut réconcilier FPV et création immersive

Avec le Avata 360, DJI semble vouloir dépasser la simple mode de la vidéo 360°. L’idée n’est plus seulement de capturer tout l’environnement, mais de laisser le créateur choisir son langage visuel : immersif ou classique, cinématique ou sportif.

Si le module rotatif et le mode mono-objectif sont confirmés, DJI pourrait bien imposer un nouveau standard sur le segment des drones caméra hybrides, là où ses concurrents restent enfermés dans une approche unique.

Une chose est sûre : la bataille des drones 360° ne fait que commencer… et DJI compte clairement la mener depuis les airs.