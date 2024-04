DJI lance le Avata 2 : une immersion révolutionnaire dans le FPV

Comme prévu, DJI, le géant des drones, vient de dévoiler son troisième drone FPV, le DJI Avata 2, accompagné de nouveaux accessoires tels que les DJI Goggles 3 et la télécommande Remote Controller 3. Le Avata 2 s’impose comme l’expérience la plus immersive et la plus accessible à ce jour dans la catégorie exigeante des drones FPV.

Cette deuxième génération du Avata propose une série d’améliorations notables : une qualité d’image supérieure, un temps de vol prolongé et un fonctionnement plus silencieux. Il vient ainsi remplacer son prédécesseur ainsi que le DJI FPV, s’établissant comme le meilleur drone FPV pour les pilotes novices dans nos guides des meilleurs drones et des meilleurs drones DJI.

Le Avata 2 vise à être la référence pour les débutants désireux de découvrir les sensations fortes du pilotage de drone FPV. Grâce au protocole de transmission O4 de DJI et à l’association avec les nouveaux DJI Goggles 3 et la manette RC Motion 3, l’expérience FPV n’a jamais été aussi immersive. Facile à utiliser dès le déballage, le Avata 2 est également équipé de nombreuses fonctionnalités de sécurité.

Le drone est doté des technologies RockSteady et HorizonSteady de DJI pour un vol et une capture vidéo stabilisés, et il est nettement plus silencieux que le Avata original. Il bénéficie également d’un protège hélice plus léger et plus agile.

Les fonctionnalités de sécurité, bien que pratiques, ne sont pas le principal attrait du pilotage FPV, qui réside dans l’excitation de manœuvres de vol complexes. Le Avata 2 excelle dans les figures acrobatiques avec des fonctionnalités telles que le One-Push Flip pour des flips avant/arrière de 360 degrés, le One-Push Roll pour des roulis de 360 degrés à gauche ou à droite, et le One-Push Drift pour des dérapages latéraux rapides.

Le Avata 2 excelle dans les figures acrobatiques

Ces manœuvres automatisées sont idéales pour les pilotes en herbe, bien que le contrôle manuel puisse s’avérer légèrement délicat pour les pilotes expérimentés. Toutefois, ces derniers apprécieront sans doute le temps de vol nettement amélioré de le Avata 2, pouvant atteindre 23 minutes avec une seule batterie et compatible avec la charge rapide PD.

La transmission vidéo O4 de DJI garantit un affichage clair avec une latence minimale sur une grande distance – jusqu’à 13 km, avec une latence aussi basse que 24 ms, une qualité d’image de 1080p à 100 fps et un taux de transmission de 60 Mb/s. Il est également possible de partager en temps réel via les DJI Goggles 3 synchronisés à l’application DJI Fly.x

Avec un capteur de 1/1.3 pouce – analogue à celui du Mini 4 Pro – le Avata 2 offre une qualité d’image améliorée, capturant des vidéos en 4K jusqu’à 60 fps ou en slow motion en 2.7K jusqu’à 100 fps. Le mode de couleur D-Log M de DJI permet une plus grande flexibilité de post-production grâce à une gamme dynamique étendue.

Disponibilité et prix

Le Avata 2 dispose de 46 Go de stockage interne, suffisants pour environ 90 minutes de vidéo en 1080p, et de connectivité Wi-Fi pour transférer efficacement les fichiers vers un smartphone pour édition et partage.

Le kit Fly More Combo, incluant le Avata 2, les Goggles 3 et la manette RD Motion 3, est proposé à un prix de 999 euros, tandis que le kit destiné aux utilisateurs intensifs, avec trois batteries et un hub de chargement bidirectionnel, est vendu à 1 199 euros.