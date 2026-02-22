Snapdragon X2 Plus vs Apple M4 : Le match des processeurs ARM de 2026

Sur le papier, le Snapdragon X2 Plus devait être « le » point de bascule : un Windows ultra-fin, endurant, et enfin musclé au niveau d’un Mac moderne. Les premiers benchmarks synthétiques publiés (sur plateforme de référence, pas sur un PC final) racontent une histoire plus nuancée : le Apple M4 garde une avance confortable en performances brutes par rapport au Snapdragon X2 Plus, surtout en monocoeur et en GPU.

Une grille de scores qui penche Apple… 4 fois sur 5

D’après les résultats rapportés (tests PCMag repris par plusieurs médias), l’Apple M4 s’impose dans la plupart des scénarios :

Cinebench 2024 monocoeur : 173 points (M4) vs 133 points (X2 Plus) — écart visible sur la « snappiness » et les tâches courtes.

Geekbench 6 monocoeur : 3 859 points (M4) vs 3 311 points (X2 Plus).

Multicoeurs : plus serré — X2 Plus passe devant d’un cheveu sur Cinebench 2024 (1 011 vs 993 points), mais le Apple M4 reprend l’avantage sur Geekbench 6 (15 093 vs 14 940).

GPU (3DMark) : l’écart se rouvre — Steel Nomad Light 3 949 points (M4) vs 3 067 points (X2 Plus) ; Solar Bay 15 580 points (M4) vs 12 525 points (X2 Plus).

Bref : Qualcomm paraît compétitif en multi-core sur certains profils, mais Apple reste mieux placé sur ce que l’on ressent le plus au quotidien (réactivité) et sur les charges graphiques.

Le piège des « benchmarks de référence »

Le point à marteler : ces scores viennent d’une reference platform. Entre un design de référence et un laptop vendu en boutique, tout peut bouger : enveloppe thermique, limites de puissance, réglages OEM, bruit/ventilation, autonomie sous charge.

C’est particulièrement vrai côté Windows on Arm, où le hardware n’est qu’une moitié de l’équation : le rendu dépend aussi de la maturité des apps, de leur version native ARM, ou de la traduction/compatibilité quand ce n’est pas le cas.

Ce que Qualcomm vend quand même très bien : l’efficacité « mainstream »

Même si le Apple M4 gagne la bataille « performance pure », Qualcomm n’arrive pas les mains vides : au CES 2026, l’entreprise annonce pour le Snapdragon X2 Plus jusqu’à +35 % en monocoeur (vs précédente génération) et +29 % GPU, le tout avec une NPU 80 TOPS et une fabrication évoquée sur le process TSMC N3P.

L’angle est clair : amener l’ADN « Arm endurant » dans des machines Windows plus accessibles — là où le volume se fait.

Si votre priorité est la vitesse brute et le GPU (montage, effets, créa lourde, apps très optimisées macOS), l’Apple M4 reste aujourd’hui le choix le plus « sûr » à la lecture de ces tests. Si votre priorité est Windows, attendez les tests des modèles retail (même châssis, mêmes réglages, mêmes pilotes). Ce sont eux qui diront la vérité : performance soutenue, chauffe, bruit, autonomie réelle, et compatibilité logicielle.

Le Snapdragon X2 Plus peut encore devenir une excellente option… mais, ce ne sera pas un « Mac sous Windows » par magie. Ce sera un bon PC Windows si l’écosystème (constructeurs + apps) suit le silicium.