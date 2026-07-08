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Noise REP : un bracelet connecté sans écran avec IA et suivi santé sans abonnement

Noise REP : un bracelet connecté sans écran avec IA et suivi santé sans abonnement

Le marché des objets connectés évolue au-delà des montres intelligentes traditionnelles. Avec le Noise REP, la marque indienne fait son entrée sur le segment des wearables sans écran, une catégorie qui privilégie le suivi continu de la santé plutôt que les notifications ou les interactions tactiles. L’appareil mise sur l’intelligence artificielle, une autonomie confortable et, surtout, l’absence de frais d’abonnement pour accéder à l’ensemble de ses fonctionnalités.

Une stratégie qui pourrait séduire les utilisateurs souhaitant bénéficier d’un suivi avancé sans les contraintes des montres connectées classiques.

Un design discret pensé pour être porté en permanence

Le Noise REP adopte un format minimaliste, sans écran, conçu pour se faire oublier au poignet. Son châssis en acier inoxydable sablé bénéficie d’une finition bicolore et affiche un poids de seulement 27 grammes, permettant un port continu, de jour comme de nuit.

Le bracelet en tissu tissé hypoallergénique est associé à un système de fermeture manipulable d’une seule main.

Le constructeur annonce également une certification 5 ATM, autorisant une utilisation dans des environnements aquatiques, ainsi qu’une autonomie pouvant atteindre 10 jours sur une seule charge.

Des capteurs orientés vers le suivi santé

Sous son design épuré, le REP embarque une plateforme de capteurs relativement complète. Le module optique repose sur quatre photodiodes, quatre LED vertes et des LED multibandes utilisant des longueurs d’onde vertes, rouges et infrarouges.

Selon Noise, ce système a été calibré pour les phototypes II à VI de Fitzpatrick, afin d’améliorer la précision des mesures sur une grande variété de carnations, un point particulièrement important sur le marché indien.

Lors de ses essais internes, la marque affirme avoir obtenu un écart moyen de seulement -0,06 battement par minute par rapport à une ceinture cardiaque Polar, généralement considérée comme une référence pour la mesure de la fréquence cardiaque.

Une analyse complète de la condition physique

Le REP intègre également un capteur de mouvement 6 axes, combinant un accéléromètre et un gyroscope. Cette configuration permet la détection automatique de plusieurs activités physiques, parmi lesquelles la marche, la course à pied, le vélo, le rameur et les séances sur vélo elliptique.

Côté santé, le bracelet assure un suivi continu de nombreux indicateurs : fréquence cardiaque 24 h/24, variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), score de récupération, qualité du sommeil, niveau de stress, VO₂ estimé, endurance, fréquence respiratoire ou encore saturation en oxygène du sang (SpO₂).

Toutes ces données sont centralisées dans l’application NoiseFit, qui génère également des synthèses quotidiennes alimentées par l’intelligence artificielle.

L’un des arguments majeurs de la marque est que ces analyses avancées restent entièrement accessibles sans abonnement, contrairement à certains services concurrents qui réservent les fonctions premium à une offre payante.

Prix et disponibilité

Le Noise REP est proposé au tarif promotionnel de 9 999 roupies pour les clients effectuant une précommande. Les réservations débutent le 8 juillet sur le site officiel de Noise ainsi que sur Amazon Inde et Flipkart.

Le bracelet sera disponible en quatre coloris : orange, bleu, noir et beige.

Le marché des wearables entre dans une nouvelle phase

Avec le REP, Noise rejoint une tendance de plus en plus visible dans l’univers des objets connectés : celle des appareils sans écran, entièrement centrés sur la santé et le bien-être.

À mesure que les montres connectées se rapprochent des smartphones en multipliant les fonctions, certains fabricants choisissent désormais une approche inverse. L’objectif n’est plus de consulter des notifications au poignet, mais de proposer un suivi biométrique discret, permanent et alimenté par l’intelligence artificielle.

En supprimant l’abonnement tout en conservant des analyses avancées, Noise cherche également à se différencier sur un marché où le coût des services devient un critère de plus en plus important. Si cette stratégie séduit les utilisateurs, les wearables sans écran pourraient rapidement s’imposer comme un complément, voire une alternative, aux montres connectées traditionnelles.