Apple M4, M4 Pro et M4 Max : Analyse des nouvelles puces d’Apple

Apple vient de conclure une semaine intense d’annonces sur la gamme Mac, révélant la série de puces M4 qui alimentera ses nouveaux appareils — iMac, Mac mini et MacBook Pro – pour l’année à venir. En analysant les spécifications et les améliorations de chaque version — M4, M4 Pro, et M4 Max —, on peut comparer les avancées par rapport aux anciennes puces M2 et M3.

La gamme se distingue par ses configurations de cœurs CPU et GPU, sa capacité mémoire et ses options de support d’affichage, mettant en avant des améliorations significatives en termes de bande passante mémoire et de performances multithread.

Comparaison de la gamme Apple M4

La série Apple M4 introduit 6 configurations différentes, chacune avec des spécificités propres, y compris des versions « allégées » pour les modèles d’entrée de gamme. Voici un aperçu des principales caractéristiques des nouvelles puces :

Apple M4

Modèle de base : 4 cœurs de performance et 4 d’efficacité avec un GPU de 8 cœurs, jusqu’à 24 Go de RAM et 120 Go/s de bande passante mémoire.

Modèle avancé : 4 cœurs de performance, 6 cœurs d’efficacité, GPU de 10 cœurs, avec jusqu’à 32 Go de RAM et support d’affichage pour trois écrans.

Apple M4 Pro

Modèle de base : 8 cœurs de performance et 4 d’efficacité avec un GPU de 16 cœurs. La bande passante mémoire grimpe à 273 Go/s, avec jusqu’à 64 Go de RAM.

Modèle avancé : 10 cœurs de performance, 4 d’efficacité, GPU de 20 cœurs et les mêmes options de RAM et de bande passante que le modèle de base.

Apple M4 Max

Modèle de base : 10 cœurs de performance et 4 d’efficacité avec un GPU de 32 cœurs, 36 Go de RAM et 410 Go/s de bande passante mémoire.

Modèle avancé : 12 cœurs de performance, 4 d’efficacité, GPU de 40 cœurs, avec jusqu’à 128 Go de RAM et une bande passante mémoire impressionnante de 546 Go/s.

Voici un tableau récapitulatif :

CPU coeurs P/E GPU coeurs RAM Support écran (incluant interne) Bande passante mémoire Disponible dans Apple M4 (low) 4/4 8 16/24 Go Jusqu’à 2 120 Gb/s iMac Apple M4 (high) 4/6 10 16/24/32 Go Jusqu’à 3 120 Gb/s iMac, Mac mini et MacBook Pro Apple M4 Pro (low) 8/4 16 24/48/64 Go Jusqu’à 3 273 Gb/s Mac mini et MacBook Pro Apple M4 Pro (high) 10/4 20 24/48/64 Go Jusqu’à 3 273 Gb/s Mac mini et MacBook Pro Apple M4 Max (low) 10/4 32 36 Go Jusqu’à 5 410 Gb/s MacBook Pro Apple M4 Max (high) 12/4 40 48/64/128 Go Jusqu’à 5 546 Gb/s MacBook Pro

Comparaison avec les générations précédentes

La puce Apple M4 se distingue de ses prédécesseurs en augmentant le nombre maximal de cœurs d’efficacité dans sa version avancée (4 + 6), une première pour Apple. Ce changement permet une meilleure performance en tâches multithread, même si les gains sont plus notables pour les modèles Pro et Max.

Avec un passage de 6 à 8 cœurs de performance dans le modèle de base du Apple M4 Pro, cette puce renforce son efficacité en traitement de tâches complexes. Par rapport à la M3 Pro, elle bénéficie d’une augmentation notable de la bande passante et d’une meilleure capacité de RAM (jusqu’à 64 Go contre 36 Go précédemment).

L’évolution du M4 Max est moins marquante en termes de nombre de cœurs GPU (32 à 40 cœurs selon le modèle), mais elle surpasse ses prédécesseurs avec une bande passante mémoire améliorée et une capacité de RAM plus élevée, jusqu’à 128 Go. Cela devrait en théorie offrir des gains notables en performance graphique, bien que des tests réels seront nécessaires pour quantifier ces progrès.

Nouvelles fonctionnalités et options d’achat

Apple a élargi la RAM de base pour les M4 à 16 Go sur ses modèles d’entrée de gamme, une mise à niveau significative par rapport aux précédents Mac équipés de 8 Go de RAM. Cette augmentation s’explique principalement par les besoins accrus liés à Apple Intelligence, l’IA récemment introduite par la marque. Cela signifie que même les utilisateurs de Mac d’entrée de gamme bénéficieront d’une expérience plus fluide pour des tâches complexes.

Apple propose également une option d’écran nano-texturé pour le MacBook Pro M4, similaire à celle disponible sur les nouveaux iMac M4. Cette option réduit les reflets sans sacrifier la qualité d’image, idéale pour les environnements de travail lumineux.

Avec la série M4, Apple marque un tournant dans ses offres de puces. En ajoutant des options de RAM plus élevées, des bandes passantes mémoires accrues et des configurations CPU plus performantes, la nouvelle gamme répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants en matière de création de contenu et de productivité. Bien que les gains annuels de performance ne soient pas toujours spectaculaires, la série M4 offre une mise à niveau significative pour les utilisateurs de Mac disposant encore de puces M1 ou M2, avec un potentiel de longévité notable pour les années à venir.