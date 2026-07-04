Le Snapdragon 6 Gen 5, dernier processeur milieu de gamme de Qualcomm, vient de faire sa première apparition sur Geekbench. L’occasion de découvrir les performances de cette nouvelle puce avant son arrivée dans les premiers smartphones attendus d’ici la fin de l’année.

Si les résultats confirment quelques améliorations, le gain semble finalement assez modeste sur la partie processeur.

Snapdragon 6 Gen 5 : Un premier passage sur Geekbench

Le benchmark a été réalisé sur un smartphone identifié sous la référence Honor X80 Pro Max (BSN-AN00). Selon les résultats publiés, le Snapdragon 6 Gen 5 obtient 1 095 points en monocœur et 3 355 points en multicœur. À titre de comparaison, le Snapdragon 6 Gen 4 équipant notamment le Honor Magic 8 Lite atteignait environ 1 112 points en monocœur et 3 124 points en multicœur.

Le gain en performances CPU apparaît donc relativement limité, avec une progression principalement visible en multicœur.

Une évolution qui se joue surtout sur la partie graphique

Si le processeur ne progresse que légèrement, Qualcomm mise davantage sur les performances graphiques. Le Snapdragon 6 Gen 5 embarque un nouveau GPU Adreno 812, que le constructeur annonce jusqu’à 20 % plus performant que celui intégré au Snapdragon 6 Gen 4.

Cette amélioration devrait notamment profiter aux jeux mobiles, à la fluidité générale de l’interface et aux applications exploitant davantage les capacités graphiques.

Il faudra toutefois attendre les premiers tests indépendants pour mesurer précisément ces gains.

Une plateforme plus moderne

Au-delà des performances, Qualcomm a également modernisé plusieurs composants de sa plateforme. Le Snapdragon 6 Gen 5 dispose notamment d’un processeur Kryo pouvant atteindre 2,6 GHz, d’une prise en charge de la mémoire LPDDR5, du moteur Adaptive Performance Engine 4.0 et d’un modem 5G de nouvelle génération.

Le constructeur promet également des lancements d’applications plus rapides ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique.

Le gaming fait partie des priorités

Qualcomm continue également de renforcer les fonctionnalités destinées aux joueurs. Le Snapdragon 6 Gen 5 prend notamment en charge Snapdragon Game Super Resolution, une technologie destinée à améliorer la qualité d’affichage tout en limitant l’impact sur les performances.

Associée au nouveau GPU Adreno 812, cette fonction pourrait offrir une expérience plus fluide sur les jeux compatibles.

Les premiers smartphones arrivent bientôt

Le smartphone utilisé pour ce benchmark fonctionnait sous Android 16 avec 8 Go de mémoire vive. Le Snapdragon 6 Gen 5 devrait rapidement faire son apparition dans plusieurs smartphones de milieu de gamme.

Parmi les modèles évoqués par les rumeurs figure notamment le Redmi Note 17 Pro 5G, qui pourrait être l’un des premiers à adopter cette nouvelle plateforme Qualcomm.

Une évolution davantage tournée vers l’efficacité

À première vue, le Snapdragon 6 Gen 5 ne révolutionne pas le segment du milieu de gamme. Les premiers benchmarks montrent des performances processeur très proches de celles de son prédécesseur, tandis que les principales améliorations semblent concerner la partie graphique, la consommation d’énergie et les fonctionnalités logicielles.

Il faudra désormais attendre les premiers smartphones commercialisés pour évaluer le comportement réel de cette nouvelle puce au quotidien et vérifier si ces optimisations se traduisent par une expérience utilisateur plus fluide.