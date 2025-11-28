Accueil » iPhone Air : l’échec qui refroidit toute l’industrie — et pousse les géants chinois à tout annuler

L’iPhone Air devait être la nouvelle démonstration du savoir-faire d’Apple : un smartphone ultra-fin, ambitieux, sculpté pour séduire un public qui rêve de légèreté.

Il est finalement devenu… un avertissement.

D’après DigiTimes Asia, les ventes catastrophiques de l’iPhone Air ont eu un impact si important que plusieurs concurrents asiatiques. En effet, OPPO, Vivo ou encore Xiaomi viennent d’abandonner ou de geler leurs propres projets de smartphones ultra-fins.

Ce qui devait être une nouvelle catégorie tendance est en train de devenir un champ de mines que personne ne veut traverser.

Le flop de l’iPhone Air : un cas d’école à ne pas reproduire

L’iPhone Air n’a jamais décollé. Les ventes ont plongé dès son lancement, entraînant une cascade de réactions dans la chaîne d’approvisionnement.

Foxconn a fermé en premier toutes les lignes de production dédiées, Luxshare a suivi en octobre, stoppant également les assemblages, et Apple a drastiquement revu ses commandes, signe d’un désaveu interne.

Ce fiasco s’explique facilement : pour atteindre une finesse extrême, Apple a sacrifié trop d’éléments essentiels. Parmi eux, on retrouve seulement un capteur photo, une batterie plus petite, une autonomie jugée trop faible et un prix premium difficile à justifier face aux compromis.

Résultat : le produit n’a convaincu ni les amateurs de photographie, ni les voyageurs, ni les gamers… bref, aucune des cibles majeures.

Les concurrents chinois reculent en masse

Selon DigiTimes Asia, plusieurs géants chinois ont froidement analysé la situation et en ont tiré la même conclusion : l’ultra-fin est un piège économique et marketing.

Les projets annulés ou gelés :

Xiaomi : Préparait un vrai « Air killer », un modèle ultra-fin positionné comme rival direct de l’iPhone Air. Projet mis au placard.

Vivo : Planifiait un S-series allégé, pensé comme un milieu de gamme ultra-fin. Projet suspendu.

OPPO: Étudiait aussi un retour à des designs ultra-minces..Décision : on arrête tout.

Ces entreprises ne communiquent pour l’instant pas officiellement, mais les sources industrielles indiquent que toutes craignent de reproduire le fiasco d’Apple.

Samsung aussi se retire : un seul essai, puis abandon

Samsung avait été le premier à s’aligner avec un smartphone ultra-fin : le Galaxy S25 Edge. Malgré l’innovation esthétique, les ventes n’ont pas suivi. Selon la presse coréenne, la firme a annulé le Galaxy S26 Edge, pourtant prévu au départ pour prolonger cette nouvelle gamme.

Encore un signe que le marché n’est pas prêt à accepter les sacrifices techniques imposés par la quête de la finesse extrême.

Pourquoi l’ultra-fin est un si gros danger pour les fabricants ?

Parce que l’équation est très difficile :

finesse = moins de batterie

finesse = moins d’espace pour les capteurs photo

finesse = moins de marge pour le refroidissement

finesse = obligation de composants sur-mesure, donc plus chers

finesse = produit plus fragile (et plus difficile à réparer)

Et tout cela arrive… au moment où le marché exige : de plus grosses batteries, de meilleurs téléobjectifs, du refroidissement pour l’IA générative, des modules de stabilisation plus imposants et des SoC plus puissants (et plus chauds).

En clair : le timing est catastrophique pour une catégorie de smartphones qui demande de gros sacrifices techniques alors que les usages vont dans l’autre sens.

L’iPhone Air n’a pas seulement échoué — il a tué une tendance

L’échec de l’iPhone Air a créé un effet domino dans toute l’industrie. Son flop n’est pas seulement commercial : il a envoyé un signal clair à tous les concurrents.

Les consommateurs veulent de la finesse, mais pas au prix de l’autonomie, de la photo ou des performances.

Conséquence : toute une génération de projets ultra-fins vient d’être congelée, une tendance qui devait émerger en 2025–2026 pourrait finalement disparaître avant d’avoir existé.