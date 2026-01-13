Accueil » OPPO confirme ses prototypes de smartphone à triple pli, mais retarde leur commercialisation

Alors que le marché des smartphones pliables explore de nouveaux formats toujours plus audacieux, OPPO a confirmé disposer de prototypes pleinement fonctionnels de smartphones à triple pli.

Pourtant, malgré cette avance technologique, la marque chinoise n’a aucun projet immédiat de commercialisation. En cause : des coûts de production très élevés et un marché encore trop confidentiel pour justifier un lancement grand public.

OPPO maîtrise le triple pli… mais préfère attendre

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le défi technique n’est plus l’obstacle principal. Des responsables de OPPO ont récemment indiqué que le constructeur ne s’était pas contenté de concepts : plusieurs prototypes à triple pli existent bel et bien, au point qu’un chef de produit aurait plaisanté en disant en conserver « dans un tiroir de son bureau ».

Cela signifie que OPPO a déjà résolu des problématiques majeures avec un système à double charnière fonctionnel, une structure suffisamment robuste pour supporter les pliages répétés, et une expérience d’usage cohérente sur trois segments d’écran.

Mais entre un prototype maîtrisé et une production à grande échelle, l’écart reste immense.

Un marché ultra-premium encore trop étroit

La principale raison de cette retenue est économique. Les smartphones tri-pliables actuellement sur le marché — comme le Huawei Mate XT ou le Samsung Galaxy Z TriFold — affichent des prix dépassant largement les 2 400 dollars.

À ce niveau tarifaire, le public potentiel est extrêmement limité, la rentabilité reste incertaine, et même les géants du secteur peinent à amortir leurs investissements.

Pour OPPO, lancer un produit aussi cher, aussi complexe et destiné à un public de niche représente un risque financier disproportionné, surtout dans un contexte où le marché mondial du smartphone reste sous pression.

Une stratégie prudente… et cohérente

Cette décision peut paraître frustrante pour les amateurs de nouvelles formes, mais elle est loin d’être illogique. OPPO a déjà démontré sa capacité à innover de manière plus pragmatique avec sa gamme Find N, souvent saluée pour des formats plus compacts et utilisables, une ergonomie mieux pensée que certains concurrents, et un compromis plus réaliste entre innovation et usage quotidien.

En conservant ses prototypes à triple pli en interne, OPPO adopte une stratégie de long terme : attendre que les coûts des écrans flexibles et des charnières baissent, et que la demande pour ce type de format devienne plus mature.

Le bon produit au bon moment

OPPO ne dit pas « non » au tri-pliable. Il dit « pas encore ». Et, cette nuance est essentielle. Le constructeur semble convaincu que ce format a un avenir, mais seulement lorsque le prix ne sera plus réservé à une élite technophile, la durabilité sera éprouvée sur plusieurs générations, et l’usage sera clairement justifié face aux pliables classiques.

Si OPPO parvient un jour à lancer un smartphone tri-pliable plus abordable, fidèle à son ADN d’innovation pragmatique, l’impact pourrait être majeur sur le marché. D’ici là, la marque préfère observer, affiner… et garder ses prototypes bien au chaud.