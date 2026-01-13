Accueil » Meizu 22 Air : le smartphone ultra-fin est annulé, mais son design modulaire se dévoile

Meizu 22 Air : le smartphone ultra-fin est annulé, mais son design modulaire se dévoile

Meizu a officiellement annulé le lancement du Meizu 22 Air. L’annonce a été faite lors du Meizu Fan Spring Festival 2026 en Chine. Le CMO du groupe, Wan Zhiqiang, a expliqué que la hausse récente des prix de la mémoire avait fortement compliqué la planification des smartphones pour 2026, rendant le projet économiquement non viable.

Fait notable : malgré l’annulation, Meizu a choisi de dévoiler publiquement le design et les concepts clés du Meizu 22 Air, offrant un rare aperçu d’un appareil qui ne verra jamais le jour.

Meizu 22 Air : Un design assumé, inspiré mais distinctif

Visuellement, le Meizu 22 Air adopte un module photo horizontal, évoquant clairement l’esthétique de l’iPhone Air. Meizu y ajoute toutefois sa propre signature avec un “emotion light” à pixels personnalisables, capable d’afficher différents motifs pour refléter l’humeur ou l’état de l’utilisateur.

Le châssis intègre également un bouton latéral à deux niveaux, entièrement personnalisable, pensé pour les utilisateurs avancés et les fans de raccourcis système. Meizu a d’ailleurs conçu des thèmes logiciels exclusifs, mettant l’accent sur la personnalisation visuelle et l’identité communautaire de la marque.

Selon Meizu, le Meizu 22 Air devait être un smartphone léger, au design audacieux et à la structure volontairement modulaire.

Une approche modulaire ambitieuse

L’arrière du Meizu 22 Air se distingue par une structure modulaire basée sur des connecteurs PIN, permettant d’ajouter différents accessoires :

Batterie additionnelle clipsable pour prolonger l’autonomie

Module de refroidissement + contrôleur gaming

Module caméra externe destiné à la photographie longue distance

Meizu a également présenté un concept de coque arrière magnétique interchangeable, permettant de modifier l’apparence du téléphone à la volée. Ces coques étaient pensées pour accueillir des collaborations avec des licences (IP) populaires, renforçant l’aspect collection et personnalisation.

Un projet annulé, mais pas une vision abandonnée

Si le Meizu 22 Air ne sera jamais commercialisé, sa présentation montre que Meizu continue d’explorer des formats alternatifs et des usages plus créatifs du smartphone, même dans un contexte économique tendu.

La flambée des coûts de composants — en particulier la mémoire — semble avoir été le facteur décisif. Dans un marché ultra-concurrentiel, lancer un appareil aussi expérimental sans garantie de volume suffisante représentait un risque trop important.

Meizu 22 Next AI Cube : le vrai lancement de 2026

En parallèle de ce smartphone annulé, Meizu a présenté un nouveau produit bien réel : le Meizu 22 Next AI Cube. Ce petit appareil adopte un format compact de 4 pouces, fonctionne comme un terminal IA autonome avec 5G, tourne sous AIOS, et mise sur la commande vocale, la collaboration multi-agents et le contrôle multi-appareils via l’écosystème One-Flow.

Meizu insiste aussi sur la notion d’IA émotionnelle, ainsi que sur la compatibilité avec des accessoires modulaires, dans la continuité de la philosophie du 22 Air. Aucun prix ni calendrier de sortie n’a toutefois été communiqué.

Meizu montre ses cartes, sans aller jusqu’au bout

Avec le Meizu 22 Air, Meizu n’a pas seulement annulé un smartphone : la marque a exposé une vision. Modularité, personnalisation avancée, accessoires intelligents… autant d’idées prometteuses, mais difficiles à rentabiliser en 2026.

L’annulation illustre une réalité brutale du marché : l’innovation matérielle coûte cher, et même les concepts séduisants doivent plier face aux contraintes économiques. Reste à voir si ces idées réapparaîtront, plus tard, dans un produit mieux armé pour le marché.