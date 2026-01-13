Accueil » Galaxy S26 : Samsung préparerait un écran avec mode de confidentialité intelligent

Les fuites autour de la Samsung Galaxy S26 continuent de s’intensifier à l’approche de 2026. La dernière en date évoque une nouveauté particulièrement intéressante pour l’usage quotidien : un mode de confidentialité d’écran piloté par l’IA, intégré directement à One UI 8.5.

Baptisée Privacy Display, cette fonction a été repérée dans des versions préliminaires du firmware One UI 8.5 par des leakers spécialisés.

Galaxy S26 : Un écran illisible sur les côtés, clair de face

D’après les informations disponibles, le Privacy Display viserait à réduire fortement la lisibilité de l’écran lorsqu’il est observé de biais, tout en conservant une excellente visibilité pour l’utilisateur placé face à l’appareil.

L’objectif est évident : limiter les regards indiscrets dans les lieux publics (transports, cafés, open spaces), protéger les messages, emails ou données sensibles, sans avoir recours à un filtre physique ou à un accessoire externe.

Contrairement aux solutions classiques, cette approche serait directement intégrée à la dalle.

Une fonction activable manuellement… ou automatiquement

Les chaînes de code découvertes indiquent que le Privacy Display ne serait pas activé en permanence. Plusieurs options d’utilisation sont évoquées :

activation manuelle via les Paramètres, raccourci dans le panneau de réglages rapides, automatisation via Modes et Routines.

Cela permettrait, par exemple, d’activer automatiquement le mode confidentialité lorsque l’utilisateur quitte son domicile, lorsqu’il passe en données mobiles, ou dans des lieux définis.

Un fonctionnement flexible, pensé pour ne pas gêner l’usage au quotidien.

Une technologie basée sur la dalle, pas sur la caméra

Point important : contrairement à certaines solutions concurrentes, le Privacy Display de Samsung ne reposerait pas sur la détection par caméra ou reconnaissance faciale.

Le mode serait lié au matériel d’affichage lui-même. En 2025, Samsung Display avait présenté une technologie appelée Flex Magic Pixel OLED, capable de contrôler la diffusion de la lumière pixel par pixel afin de restreindre les angles de vision.

La série Galaxy S26 pourrait être la première gamme grand public à intégrer cette technologie, même si Samsung ne l’a pas encore confirmé officiellement.

Une approche différente de celle de Huawei

La problématique des regards indiscrets n’est pas nouvelle. Le Huawei Pura 80 Ultra, par exemple, adopte une stratégie totalement différente. Chez Huawei, le smartphone utilise le suivi du regard, la reconnaissance faciale, et une alerte visuelle de type « Dynamic Island » pour prévenir l’utilisateur lorsqu’une autre personne regarde son écran.

Samsung, de son côté, semble privilégier une solution passive et matérielle, qui agit directement sur la façon dont l’écran est vu, sans analyser l’environnement via des capteurs.

Une nouveauté attendue dès février 2026

Si ces informations se confirment, le Privacy Display pourrait devenir l’un des arguments différenciants majeurs de la gamme Galaxy S26, attendue pour février 2026 avec One UI 8.5.

Entre les écrans OLED plus efficients, de nouvelles optimisations photo, et désormais confidentialité visuelle intégrée, Samsung semble vouloir renforcer l’idée d’un smartphone premium plus intelligent, mais aussi plus discret et plus sûr pour un usage quotidien.

Reste à voir si cette technologie sera réservée aux modèles Ultra ou déployée sur l’ensemble de la gamme Galaxy S26.