Galaxy S26 Ultra : Peu de nouveautés photo, Samsung réserverait les gros changements pour le Galaxy S27 Ultra

Alors que Samsung s’apprête à lever le voile sur sa nouvelle gamme Galaxy S26 lors d’un événement Galaxy Unpacked attendu d’ici la fin du mois, les premières fuites laissent entrevoir une stratégie prudente pour 2026. Le Galaxy S26 Ultra, modèle vitrine de la marque, ne proposerait que des ajustements limités côté photo.

Mais selon une nouvelle indiscrétion, Samsung préparerait déjà un virage bien plus ambitieux… pour la génération suivante, le Galaxy S27 Ultra.

Un Galaxy S26 Ultra très proche du S25 Ultra

D’après les informations qui circulent, le Galaxy S26 Ultra conserverait une architecture photo largement familière :

capteur principal 200 mégapixels avec une ouverture légèrement plus large,

ultra grand-angle 50 mégapixels,

téléobjectif périscopique 50 mégapixels,

second téléobjectif 12 mégapixels,

caméra frontale 12 mégapixels.

Sur le papier, cet ensemble est très proche de celui du Galaxy S25 Ultra. Samsung continuerait donc à miser sur l’optimisation logicielle, le traitement d’image et l’IA plutôt que sur un renouvellement matériel profond.

Pour les utilisateurs équipés d’un S24 ou S25 Ultra, l’incitation à passer à la génération 2026 pourrait donc être limitée.

Galaxy S27 Ultra : Samsung viserait une refonte plus profonde… en 2027

C’est là qu’intervient la fuite la plus intéressante. Selon le leaker réputé Ice Universe, Samsung prévoirait des changements matériels photo bien plus significatifs pour le Galaxy S27 Ultra, attendu début 2027.

D’après ses déclarations, les capteurs principal, ultra grand-angle et frontal seraient remplacés, et les téléobjectifs, eux, resteraient identiques. Aucune spécification précise n’a encore filtré, mais cette information suggère un renouvellement stratégique de la chaîne d’imagerie, après plusieurs années d’évolution incrémentale.

Une stagnation qui commence à peser face à la concurrence

Samsung utilise le capteur ISOCELL HP2 de 200 mégapixels depuis le Galaxy S23 Ultra, avec des améliorations progressives mais limitées d’une génération à l’autre. Si le Galaxy S25 Ultra a bien introduit un ultra grand-angle 50 mégapixels plus moderne, l’ensemble reste perçu comme conservateur.

Dans le même temps, des constructeurs chinois comme Vivo, Xiaomi ou OPPO ont accéléré sur des capteurs plus grands, des ouvertures plus lumineuses, et des partenariats optiques avancés. Résultat : la gamme Ultra a perdu une partie de son aura de référence absolue en photographie mobile, notamment en basse lumière et sur la caméra frontale.

Prudence : un calendrier encore lointain

Il faut toutefois rester mesuré. Le Galaxy S27 Ultra est encore à plus d’un an de sa sortie, et son développement serait à un stade précoce. Les arbitrages finaux peuvent évoluer, notamment sous la pression des coûts de production et du marché.

Même si Ice Universe bénéficie d’une solide crédibilité, rien n’est encore gravé dans le marbre.

Tout porte à croire que Samsung adopte une approche en deux temps :

2026 : une génération Galaxy S26 axée sur l’optimisation, la continuité et la maîtrise des coûts,

2027 : une refonte plus visible avec la série Galaxy S27, destinée à redonner à la gamme Ultra un avantage technologique clair en photo.

Si ce scénario se confirme, le Galaxy S27 Ultra pourrait représenter un saut bien plus marquant que les modèles récents. Pour les utilisateurs déjà bien équipés, attendre une génération supplémentaire pourrait s’avérer judicieux.

D’ici là, tous les regards restent tournés vers leUnpacked à venir, qui permettra de juger si le Galaxy S26 Ultra parvient malgré tout à se distinguer autrement que par ses capteurs.