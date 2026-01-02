Accueil » Galaxy S26 et S26 Ultra : les premiers factices révèlent un design plus doux et un nouveau bloc photo

À mesure que 2026 approche, les fuites autour de la prochaine génération Galaxy S s’intensifient. Cette fois, ce ne sont plus de simples rendus, mais des modèles factices particulièrement détaillés du Samsung Galaxy S26 et du Samsung Galaxy S26 Ultra qui lèvent le voile sur les intentions de Samsung.

Ces images et une courte vidéo ont été partagées par OnLeaks, une source réputée pour la fiabilité de ses informations en amont des lancements majeurs.

Galaxy S26 : Un design plus doux, pensé pour la prise en main

Premier constat évident : Samsung arrondit les angles. Les Galaxy S26 et S26 Ultra abandonnent légèrement les lignes plus strictes de la série S25 au profit de coins et d’arêtes plus adoucis. Un choix qui semble avant tout ergonomique, visant à améliorer le confort en main sur un usage prolongé.

Sur le modèle Ultra, le S Pen intégré évolue lui aussi subtilement. Son extrémité apparaît plus arrondie et mieux intégrée dans le châssis, donnant une impression d’ensemble plus homogène et plus soignée.

Un nouveau bloc photo plus cohérent visuellement

La modification la plus marquante se situe à l’arrière. Samsung semble tourner la page des anneaux photo individuels. Désormais, les capteurs supérieurs sont regroupés dans un unique bloc photo, plus large et visuellement plus structuré.

Ce design rappelle celui des récents Galaxy Z Fold et apporte une lecture plus claire du module caméra. Sur le Galaxy S26 Ultra, cette refonte esthétique pourrait accompagner de réelles améliorations matérielles côté photo, même si aucune spécification n’est encore confirmée à ce stade.

Galaxy S26 : compacité assumée, Ultra fidèle à son statut

Les modèles factices révèlent également une différence de philosophie entre les deux modèles.

Le Galaxy S26 standard paraît particulièrement compact, au point de relancer les débats sur son épaisseur réelle, tandis que le Galaxy S26 Ultra, lui, conserve un gabarit imposant, fidèle à son positionnement de flagship sans compromis.

La vidéo diffusée sur X montre les appareils sous tous les angles — face avant, tranches, ports inférieurs — confirmant une évolution mesurée plutôt qu’une rupture.

Une stratégie Samsung tout en continuité

Ces premiers aperçus suggèrent une approche très Samsung pour 2026 : pas de révolution visuelle, mais une affinage progressif du design, une attention renforcée à l’ergonomie, et une nouvelle mise en scène du bloc photo pour renforcer l’identité premium.

Si les modèles définitifs peuvent encore évoluer, ces dummy donnent déjà une idée claire de la trajectoire choisie : raffiner l’existant plutôt que tout réinventer. Un choix prudent, mais cohérent, à l’heure où les utilisateurs attendent avant tout des améliorations tangibles au quotidien.