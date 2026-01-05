Galaxy S26 Ultra : 10 améliorations majeures attendues selon une source

À l’approche de 2026, les premières fuites sérieuses autour du Galaxy S26 Ultra de Samsung commencent à dessiner ce que pourrait être le prochain ultra-flagship Android de référence. Le leaker bien connu @TheGalox_, actif sur X, a récemment partagé une liste de 10 évolutions majeures qu’il s’attend à voir débarquer sur le Galaxy S26 Ultra.

Comme souvent avec la gamme Ultra, ces changements pourraient faire du Galaxy S26 Ultra le « pacing horse » du marché Android haut de gamme, influençant les choix techniques et le design des autres constructeurs tout au long de l’année.

Les 10 améliorations attendues sur le Galaxy S26 Ultra

Selon la source, Samsung prévoirait les évolutions suivantes :

Nouvel écran plus économe en énergie Écran avec filtre de confidentialité intégré Nouveaux objectifs et nouveau revêtement optique Ouvertures plus larges pour les caméras principale et téléobjectif Caméra selfie plus large Recharge filaire et sans fil plus rapide Processeur plus rapide et plus efficient Nouveaux contrôles vidéo (autofocus et netteté) Mémoire plus rapide Design plus fin

Un nouvel écran OLED M14 plus efficace

Le Galaxy S26 Ultra adopterait une dalle OLED M14, une génération plus récente que la M13 utilisée sur le Galaxy S25 Ultra. Cette technologie serait 20 à 30 % plus efficace énergétiquement, ce qui permettrait une meilleure autonomie, une gestion thermique améliorée, et sans forcément pousser la luminosité maximale à son extrême.

Samsung privilégierait ici l’efficacité plutôt que les records de nits, même si la technologie M14 en est capable.

Un écran avec protection de la vie privée intégrée

Autre nouveauté intéressante : un filtre de confidentialité intégré à l’écran, limitant les angles de vision. L’objectif est simple : empêcher les regards indiscrets de lire des informations sensibles lorsque quelqu’un regarde par-dessus votre épaule, sans avoir recours à un accessoire externe.

De vraies améliorations photo sans changer les capteurs

Côté photo, Samsung miserait surtout sur l’optique et le traitement logiciel :

Caméra principale passant de f/1.7 à f/1.4

Téléobjectif 5x passant de f/3.4 à f/2.9

Ces ouvertures plus larges laisseraient entrer davantage de lumière, améliorant les photos en basse lumière, la réduction du bruit, et la rapidité de capture.

Un nouveau revêtement de lentilles est également évoqué, avec pour objectif de réduire fortement, voire éliminer, les reflets lumineux (lens flare) et d’améliorer la restitution des tons de peau, souvent jugés trop jaunâtres sur les Galaxy actuels.

Une caméra selfie plus large

La caméra frontale adopterait une focale équivalente 22 mm, permettant d’intégrer plus de personnes dans les selfies, et de mieux convenir aux appels vidéo et aux vlogs.

Avec One UI 8.5 et le module Camera Assistant, Samsung introduirait de nouveaux réglages avancés pour la vidéo :

Autofocus Transition Speed : contrôle de la vitesse de mise au point

Fast Transition (Snap Focus) : idéal pour le sport et l’action

Slow Transition (Rack Focus) : transition douce pour un rendu cinématographique

Un mode permettant aussi de réduire la suraccentuation des vidéos serait au programme, une critique récurrente des caméras Samsung.

Recharge enfin plus rapide que 45 W

Après plusieurs générations bloquées à 45 W, le Galaxy S26 Ultra pourrait enfin passer à 60 W Super Fast Charging 3.0. Samsung viserait

0 à 50 % en moins de 15 minutes,

une recharge sans fil également améliorée.

Après six générations bloquées à 5 000 mAh, la capacité pourrait enfin évoluer vers 5 100 à 5 400 mAh. Malgré cela, le Galaxy S26 Ultra pourrait être plus fin, avec une épaisseur estimée à 7,9 mm, contre 8,2 mm pour le Galaxy S25 Ultra.

Le Galaxy S26 Ultra serait propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, gravé en 3 nm par TSMC. Une variante « For Galaxy » fabriquée par Samsung Foundry en 2 nm GAA reste également envisagée. Dans les deux cas, le gain porterait sur les performances CPU et GPU, l’efficacité énergétique, et les capacités IA embarquées.

Mémoire plus rapide et IA plus efficace

Samsung utiliserait une version améliorée de la LPDDR5X, atteignant jusqu’à 10,7 Gbps. Cela permettrait de réduire le shutter lag, d’accélérer le traitement IA du Multi-frame HDR jusqu’à 25 %, et d’améliorer la réactivité globale de l’appareil photo.

Date de lancement attendue

Samsung pourrait lever le voile sur la série Galaxy S26 autour du 25 février 2026, lors d’un événement Galaxy Unpacked organisé à San Francisco.

Sans révolution matérielle visible, le Galaxy S26 Ultra pourrait marquer une évolution très cohérente avec une meilleure autonomie, une photo et vidéo plus maîtrisées, une recharge plus rapide, et un design affiné.

Si ces rumeurs se confirment, Samsung continuerait à définir les standards du très haut de gamme Android pour 2026.