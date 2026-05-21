Android 17 veut combler l’un des plus grands écarts entre l’écosystème Google et celui d’Apple : la continuité entre appareils. Avec Continue On, Google permettra de commencer une activité sur un smartphone Android puis de la reprendre sur une tablette compatible, presque comme avec Handoff sur iPhone, iPad et Mac.

Un premier pas vers un Android plus cohérent

Au lancement, Continue On se concentrera sur le passage du téléphone vers la tablette. Une suggestion apparaîtra dans la barre des tâches de la tablette avec la dernière application utilisée sur le smartphone. Un appui suffira pour reprendre l’activité en cours.

Google distingue deux rôles : l’appareil « expéditeur », où l’activité commence, et l’appareil « destinataire », qui reprend la session. Si l’application est installée sur la tablette, elle pourra s’ouvrir directement au bon endroit via un lien profond.

Sinon, les développeurs pourront prévoir une version web de secours.

Le vrai défi sera l’adoption par les développeurs

La fonction est prometteuse, mais elle ne sera pas magique dès le premier jour. Les applications devront intégrer Continue On activité par activité. Cela signifie que l’expérience dépendra beaucoup du soutien des développeurs, comme souvent dans l’écosystème Android.

Google attaque enfin l’un des meilleurs arguments d’Apple

Apple a longtemps utilisé Continuité comme un verrou élégant : copier sur un appareil, reprendre un document sur un autre, basculer un appel, poursuivre une navigation. Android avait des morceaux de cette logique, mais rarement une expérience aussi lisible.

Continue On ne rattrape pas encore tout. Mais si Google l’étend aux Googlebook, Chromebooks et futurs appareils Android XR, Android pourrait enfin commencer à ressembler à un écosystème unifié plutôt qu’à une collection d’appareils connectés.