Honor Magic 8 Air : un flagship compact et ultra-fin avec Dimensity 9500 en préparation

Le marché des smartphones premium compacts est en pleine effervescence, et Honor semble bien décidé à s’y imposer. Selon de nouvelles fuites, le constructeur chinois préparerait le Honor Magic 8 Air, un modèle qui viendrait enrichir la gamme Magic 8 avec une approche radicalement différente : un format compact, un design ultra-fin et des caractéristiques de véritable flagship.

Magic 8 Air : Un positionnement premium assumé

D’après les informations partagées par le leaker reconnu RODENT950 sur X, le Magic 8 Air ferait pleinement partie de la famille haut de gamme de Honor. Contrairement à ce que pourrait suggérer son format plus discret, il ne s’agirait en aucun cas d’un modèle allégé ou « lite ».

Le choix technique le plus marquant concernerait le processeur. Alors que les autres modèles Magic 8 devraient s’appuyer sur les puces Qualcomm, le Magic 8 Air serait animé par le Dimensity 9500 de MediaTek, marquant un changement stratégique par rapport au Snapdragon 8 Elite Gen 5 utilisé ailleurs dans la gamme.

Un écran compact, mais haut de gamme

Côté affichage, le Honor Magic 8 Air adopterait une dalle OLED LTPS de 6,31 pouces, un format clairement pensé pour une prise en main confortable à une main. La résolution serait de 1,5K, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, assurant fluidité et netteté dignes d’un smartphone premium.

Ce positionnement confirme la volonté d’Honor de répondre à une demande croissante : celle d’utilisateurs lassés des écrans toujours plus grands, mais qui refusent de faire des compromis sur la qualité.

Un appareil photo ambitieux pour un format réduit

Malgré sa compacité annoncée, le Magic 8 Air ne ferait aucune concession sur la photographie. Il embarquerait un capteur principal de 200 mégapixels, avec une taille de 1/1,5 pouce, un format généralement réservé aux smartphones bien plus imposants.

À ses côtés, on retrouverait un téléobjectif de 50 mégapixels, confirmant une orientation photo sérieuse. En revanche, la présence d’un ultra grand-angle reste incertaine à ce stade, Honor pouvant chercher à optimiser l’espace interne au maximum.

Une finesse extrême qui interpelle

L’élément le plus spectaculaire de ce Magic 8 Air reste sans doute son design. Comme son nom l’indique, le smartphone miserait sur une épaisseur comprise entre 5 et 6 mm, le plaçant directement en concurrence avec l’iPhone Air évoqué par de nombreuses rumeurs.

Un tel niveau de finesse serait d’autant plus remarquable que l’appareil intégrerait une batterie d’environ 5 500 mAh, une capacité très élevée pour un smartphone aussi fin. Si cela se confirme, Honor pourrait établir un nouveau standard en matière de compromis entre design, autonomie et performances.

Une sortie attendue début 2026

Selon les dernières informations, le Honor Magic 8 Air pourrait être officialisé dans la seconde moitié de janvier 2026, en même temps que d’autres déclinaisons de la gamme Magic 8.

Avec ce modèle, Honor semble vouloir démontrer qu’il est possible de concilier élégance extrême, format compact et puissance de flagship, à contre-courant de la course aux écrans toujours plus grands.