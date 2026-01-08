Accueil » Huawei Pura X2 : Le lancement du pliable « mini-tablette » repoussé après le Pura 90

Huawei Pura X2 : Le lancement du pliable « mini-tablette » repoussé après le Pura 90

Huawei Pura X2 : Le lancement du pliable « mini-tablette » repoussé après le Pura 90

Le prochain smartphone pliable de Huawei pourrait finalement arriver plus tard que prévu. Selon un leak de Fixed Focus Digital, le lancement du Huawei Pura X2 serait repoussé après celui de la série Pura 90, contrairement aux attentes initiales.

Huawei Pura X2 : Un lancement repoussé à 2026

D’après les informations partagées, la série Huawei Pura 90 devrait respecter le calendrier habituel de Huawei, avec une sortie prévue entre la fin du premier trimestre et le deuxième trimestre 2026. Le fait que le Pura X2 arrive après cette gamme suggère donc un lancement au plus tôt au deuxième trimestre 2026.

Pour rappel, le premier Pura X avait été lancé en mars 2025, ce qui rend ce report notable pour la gamme pliable.

Successeur direct du Pura X, le Pura X2 conservera le format pliable large caractéristique de la série. Une fois déplié, l’appareil offre une expérience proche de celle d’une tablette, se démarquant clairement des pliables plus classiques au format « livre » ou « clapet ».

Performances : le Kirin 9030 au programme

Côté puissance, le Pura X2 devrait embarquer le Kirin 9030, le même processeur que celui attendu dans la série Mate 80.

Cette puce adopterait une nouvelle architecture à 9 cœurs, ce qui représenterait une évolution logique par rapport au Kirin 9020 du modèle actuel.

Un système photo plus ambitieux

Selon la fuite, le Pura X2 pourrait passer à un module photo quadruple, composé de :

un capteur principal 50 mégapixels

un ultra grand-angle 40 mégapixels

un téléobjectif 8 mégapixels

un capteur multispectral 1,5 mégapixels

Ce serait une montée en gamme par rapport au Pura X actuel, déjà reconnu pour ses capacités photo.

Petit rappel : les caractéristiques du Huawei Pura X

Le Pura X original propose un écran principal LTPO OLED de 6,3 pouces au format 16 h 10, très rare sur smartphone, un écran externe de 3,5 pouces, une batterie de 4 720 mAh, une charge rapide 66 W filaire et 40 W sans fil et un triple capteur photo (50 mégapixels + 40 mégapixels + 8 mégapixels avec zoom optique 3,5x).

Le passage au Kirin 9030 et à un système photo encore plus complet ferait donc du Pura X2 une évolution cohérente et attendue.

Huawei semble prendre plus de temps pour peaufiner son pliable atypique. Si ce report se confirme, le Pura X2 arriverait après la série Pura 90, mais avec des améliorations notables en performances et en photo, tout en conservant un format unique sur le marché.