Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (2026) : Quand le pavé tactile devient une tablette Wacom

Au CES 2026, Lenovo n’a pas seulement rafraîchi une fiche technique. Avec le Yoga Pro 9i Aura Edition (16 pouces, 11), la marque tente un geste de design rare : transformer le pavé tactile en surface de dessin Wacom, comme si l’outil le plus banal d’un laptop devenait soudain un carnet de croquis.

Une idée simple, presque évidente… et pourtant étonnamment absente du marché jusqu’ici.

Un flagship créatif : l’arsenal d’un « vrai » portable de prod

Lenovo positionne clairement ce Yoga Pro 9i comme une machine pour créateurs : processeurs Intel Core Ultra « Series 3 » (avec des configurations évoquées autour de Panther Lake dans la couverture presse) et, selon les versions, jusqu’à une GeForce RTX 5070 Laptop.

Le châssis est annoncé entièrement revu, avec une finition Thunder Grey bicolore, un système thermique retravaillé, et un clavier à 1,5 mm de course.

Côté écran, Lenovo met en avant une dalle de 16 pouces PureSight Pro Tandem OLED en 3,2K, avec une promesse premium : couverture 100 % Adobe RGB/P3/sRGB, et jusqu’à 1600 nits en pic, avec certification VESA HDR True Black 1000.

Le « twist » : Force Pad, ou le touchpad qui devient tablette Wacom

Le cœur de l’histoire, c’est le Force Pad : un touchpad en verre qui fait aussi office de tablette graphique, livré avec un Yoga Pen Gen 2 « powered by Wacom ». Lenovo précise un détail crucial : lorsque le stylet est détecté, l’entrée tactile du touchpad est désactivée pour éviter les gestes involontaires.

La surface annoncée fait 150 × 95 mm. Ce n’est pas une Cintiq, ni même une tablette externe confortable pour une journée de peinture numérique. Mais c’est exactement la bonne taille pour les usages qui comptent en mobilité : annoter un montage, corriger un masque, griffonner une idée, retoucher un tracé, signer, storyboarder.

Autre détail malin : le Yoga Pen Gen 2 peut aussi se fixer magnétiquement sur le capot (dans sa housse ou seul), et s’utilise sur l’écran et sur le touchpad.

Connectique et audio : le kit « studio nomade » assumé

Lenovo insiste sur une connectique taillée pour les flux créatifs : Thunderbolt 4, USB-A 10 Gb/s, HDMI 2.1 et lecteur SD (selon la fiche de gamme CES). Et pour l’audio, la marque annonce un système six haut-parleurs Dolby Atmos, cohérent avec un positionnement montage/étalonnage/création.

Lenovo contourne le dilemme « clapet vs 2-en-1 »

Le marché des créateurs est coincé entre deux mondes :

les puissants clapet (type MacBook Pro) : excellents en performance, frustrants quand on veut dessiner ;

les 2-en-1 : formidables au stylet, parfois moins « workstation » en GPU et refroidissement.

Le Yoga Pro 9i Aura Edition tente une troisième voie : garder l’architecture d’un portable « pro » (GPU dédié, tandem OLED, gros système thermique), tout en glissant un outil de dessin là où la main se pose déjà. Ce n’est pas un remplacement de tablette, c’est un raccourci créatif.

Et c’est probablement l’idée la plus juste : en 2026, la création n’est pas toujours un grand moment d’atelier. C’est aussi une suite de micro-actions — corriger, annoter, esquisser — que ce Force Pad pourrait rendre enfin naturelles.

Prix et disponibilité

Lenovo annonce un prix de départ à 1 899,99 dollars, avec une disponibilité attendue en Q2 2026.