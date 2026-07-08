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Pixel 11 : une fuite annonce une hausse de prix de 100 € pour toute la gamme Google

Pixel 11 : une fuite annonce une hausse de prix de 100 € pour toute la gamme Google

Les futurs Pixel pourraient coûter sensiblement plus cher que leurs prédécesseurs. Selon une nouvelle fuite, Google préparerait une augmentation d’environ 100 € sur l’ensemble de la gamme Pixel 11 en Europe. Une évolution qui intervient dans un contexte où l’ensemble de l’industrie revoit ses tarifs à la hausse, portée par l’augmentation du coût des composants et de la mémoire.

Si certaines améliorations sont attendues, cette nouvelle politique tarifaire risque de relancer le débat sur le positionnement des smartphones Pixel face à une concurrence toujours plus agressive.

Une augmentation généralisée pour toute la gamme

Les informations proviennent de Dealabs, régulièrement bien renseigné sur les lancements de produits technologiques. Selon cette fuite, tous les modèles de la série Pixel 11 devraient voir leur prix progresser d’environ 100 € en Europe par rapport aux Pixel 10.

En contrepartie, Google abandonnerait enfin les 128 Go de stockage sur les modèles Pixel 11 et Pixel 11 Pro, qui démarreraient désormais directement avec 256 Go de mémoire interne. Une évolution bienvenue, alors que cette capacité devient progressivement le nouveau standard sur le segment premium.

Un lancement attendu dès le mois d’août

Toujours selon les mêmes informations, Google présenterait officiellement la nouvelle gamme le 11 août, avec une ouverture immédiate des précommandes. La commercialisation interviendrait quelques jours plus tard, le 20 août.

Les différentes versions seraient proposées dans les configurations suivantes :

Pixel 11 256 ou 512 Go Coloris : Light Sterling, Midnight Haze, Fuchsia et Moss

Pixel 11 Pro 256 Go, 512 Go et 1 To Coloris : Light Fog, Midnight Haze, Dune et Pine

Pixel 11 Pro XL 256 Go, 512 Go et 1 To Coloris : Light Fog, Midnight Haze, Dune et Pine

Pixel 11 Pro Fold 256 Go, 512 Go et 1 To Coloris : Midnight Haze et Pine



Comme toujours avec ce type d’informations, ces éléments restent à considérer avec prudence tant que Google ne les a pas officialisés.

Peu de changements matériels… mais une nouvelle puce Tensor

Les premières indiscrétions évoquent une évolution relativement mesurée sur le plan matériel. Les quatre modèles conserveraient des dimensions d’écran similaires à celles de la génération précédente. En revanche, plusieurs sources indiquent que la capacité des batteries pourrait légèrement diminuer, un choix qui interroge alors même que l’autonomie reste un critère essentiel pour les utilisateurs.

Le Pixel 11 standard intégrerait un capteur principal de 50 mégapixels, tandis que l’ensemble de la gamme adopterait une nouvelle génération de processeurs Tensor gravés en 2 nanomètres.

Cette finesse de gravure devrait permettre d’améliorer les performances et surtout l’efficacité énergétique, un domaine où les puces Tensor ont régulièrement été critiquées face aux solutions de Qualcomm ou d’Apple.

Autre nouveauté attendue : une fonction baptisée Pixel Glow. Son fonctionnement reste encore mystérieux, mais plusieurs rumeurs évoquent un système lumineux intégré au dos du smartphone, susceptible de servir d’indicateur de notifications ou d’offrir de nouvelles interactions logicielles.

Google peut-il encore revendiquer un bon rapport qualité-prix ?

Au-delà de la fiche technique, c’est surtout le positionnement de la gamme Pixel qui semble évoluer. Pendant plusieurs années, Google s’est distingué en proposant des smartphones haut de gamme à des tarifs souvent plus compétitifs que ceux d’Apple ou de Samsung, tout en mettant l’accent sur la photographie computationnelle et l’expérience Android.

Aujourd’hui, la situation apparaît différente.

Les Pixel misent davantage sur les fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle, tandis que les critiques concernant les performances des puces Tensor, certains bugs logiciels ou encore l’autonomie continuent d’alimenter les débats.

Une hausse tarifaire d’environ 100 € pourrait donc compliquer davantage la position de Google sur un segment où la concurrence est particulièrement dense. Face à des modèles comme les futurs Galaxy haut de gamme ou les prochains iPhone, la marque devra convaincre que les avancées apportées par les Pixel 11 justifient réellement cette montée en gamme.

En attendant une présentation officielle, une chose semble se confirmer : les smartphones premium deviennent progressivement plus coûteux, et Google ne semble plus vouloir faire exception.