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Nubia promet le premier smartphone « AI Agent » : une IA capable d’utiliser votre téléphone à votre place

Nubia promet le premier smartphone « AI Agent » : une IA capable d’utiliser votre téléphone à votre place

L’intelligence artificielle sur smartphone pourrait bientôt franchir une nouvelle étape. Nubia a confirmé qu’il présentera, à la fin du mois, un nouveau smartphone doté d’un agent IA intégré au système, capable d’exécuter des tâches complexes de manière autonome. Plus qu’un simple assistant conversationnel, la marque promet une intelligence artificielle capable d’interagir directement avec les applications et de réaliser des actions complètes sans intervention de l’utilisateur.

Le constructeur dévoilera officiellement cet appareil lors de la World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026, organisée à Shanghai.

Un smartphone pensé autour d’un véritable agent IA

L’annonce a été faite par Ni Fei, vice-président de ZTE et président de la division Mobile Devices. Selon le dirigeant, le futur modèle de Nubia sera le premier smartphone au monde conçu autour d’un véritable agent d’intelligence artificielle.

Contrairement aux fonctions d’IA générative déjà présentes sur la plupart des smartphones premium, qui répondent à des questions ou produisent du texte et des images, Nubia affirme que son système sera directement intégré au cœur du système d’exploitation.

L’objectif est de permettre à l’IA de comprendre une demande formulée en langage naturel puis d’exécuter automatiquement toutes les étapes nécessaires à sa réalisation.

Une IA capable d’agir dans plusieurs applications

Pour illustrer cette approche, Nubia donne un exemple concret. Un utilisateur pourrait simplement demander au téléphone de réserver le vol le moins cher vers Pékin. L’agent IA serait alors capable d’ouvrir les applications concernées, de comparer les différentes offres disponibles, de renseigner automatiquement les informations nécessaires, puis de finaliser la réservation, y compris le paiement, sans manipulation supplémentaire.

Cette philosophie rapproche le smartphone des nouveaux agents IA autonomes qui émergent actuellement dans l’industrie, capables non seulement de répondre à une requête mais aussi d’agir directement sur les interfaces logicielles.

Une architecture qui pilote directement l’interface

Pour parvenir à ce résultat, Nubia indique s’appuyer sur une architecture de type GUI Agent. Plutôt que de communiquer uniquement via les interfaces de programmation (API) des applications, le modèle d’intelligence artificielle est capable d’analyser visuellement l’écran du smartphone, d’identifier les éléments de l’interface puis d’interagir avec eux comme le ferait un utilisateur.

Le constructeur précise également que cette technologie repose sur un grand modèle de langage exécuté directement sur l’appareil, associé à sa solution propriétaire CoClaw, chargée de coordonner les actions entre plusieurs applications et différents services.

Cette approche vise à rendre les automatisations plus fluides, sans dépendre systématiquement d’intégrations spécifiques entre les applications.

Un smartphone développé avec ByteDance ?

Si Nubia n’a pas encore révélé le nom commercial de son futur appareil, plusieurs sources du secteur estiment qu’il pourrait s’agir de la version commerciale du smartphone Doubao de deuxième génération, développé en partenariat avec ByteDance, la maison mère de TikTok. Son prédécesseur, connu sous le nom de Nubia M153, avait été présenté comme un démonstrateur technologique avant d’être commercialisé en série limitée.

Selon plusieurs médias chinois, le premier lot de 30 000 exemplaires se serait écoulé dès le premier jour de sa mise en vente.

À ce stade, Nubia n’a toutefois confirmé ni cette filiation ni les caractéristiques techniques de son prochain smartphone.

Le WAIC 2026 comme vitrine de la nouvelle génération d’IA mobile

Le constructeur profitera de la World Artificial Intelligence Conference 2026, organisée à Shanghai du 17 au 20 juillet, pour lever le voile sur cet appareil. L’événement est devenu l’un des principaux rendez-vous internationaux consacrés à l’intelligence artificielle et accueille chaque année les annonces majeures des entreprises chinoises du secteur.

Avec ce futur smartphone, Nubia illustre une tendance de fond qui dépasse la simple IA générative. Après les assistants capables de répondre à des questions, les fabricants cherchent désormais à développer des agents intelligents capables d’utiliser directement les applications à la place de l’utilisateur. Si cette approche tient ses promesses, elle pourrait profondément transformer notre manière d’interagir avec les smartphones au cours des prochaines années.