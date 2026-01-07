Accueil » Lenovo AI Glasses Concept : L’IA de poche qui s’affiche dans votre regard au CES 2026

Lenovo AI Glasses Concept : L’IA de poche qui s’affiche dans votre regard au CES 2026

Lenovo AI Glasses Concept : L’IA de poche qui s’affiche dans votre regard au CES 2026

Les lunettes connectées redeviennent le petit théâtre préféré des constructeurs : assez visibles pour faire parler, assez immatures pour justifier le mot « concept ». Au CES 2026, Lenovo entre dans la danse avec une paire de lunettes IA encore non finalisée, mais déjà révélatrice d’une ambition : faire des lunettes un terminal d’IA ambiante — au même titre qu’un PC ou un smartphone.

Ce que Lenovo a réellement montré : une fiche technique « HUD » très CES

D’après The Verge, il ne s’agissait pas d’un prototype pleinement fonctionnel, mais Lenovo laisse filtrer des spécifications suffisamment précises pour comprendre la direction : 45 g, une caméra de 2 mégapixels au-dessus du pont nasal, et un affichage « binoculaire » vert monochrome dans les deux verres.

La fiche évoque aussi un champ de vision de 28°, 1 500 nits de luminosité, 2 micros + 2 haut-parleurs et une batterie de 214 mAh.

On est donc clairement sur une logique heads-up display (infos courtes, notifications, indications), plus que sur des « lunettes caméra » pensées pour capturer votre vie en continu.

Des fonctions « classiques »… avec une idée rare : le tethering PC

Lenovo annonce un mix de contrôles tactiles + vocaux, appels mains libres, musique, et la possibilité de se connecter à un smartphone… mais aussi à un PC, ce qui reste inhabituel pour ce type de lunettes à affichage léger.

Au menu des potentielles fonctionnalités : traduction en direct, reconnaissance d’images, et notifications résumées provenant de plusieurs appareils. Et, c’est là que le puzzle Lenovo prend sens : ces lunettes sont présentées dans le même souffle que Qira, la couche IA « cross-device » destinée à unifier l’expérience entre Lenovo et Motorola.

Le point qui interroge : pourquoi une caméra… si c’est pour la brider à 2 MP ?

C’est l’élément le plus commenté, et à juste titre : 2 mégapixels en 2026, c’est trop peu pour espérer une captation photo/vidéo convaincante, et même limité pour de la « vision » IA robuste (surtout en faible lumière). The Verge souligne le caractère « baffling » de ce choix.

La comparaison fait mal : les Ray-Ban Meta mettent en avant une caméra ultra-large de 12 mégapixels.

Donc soit Lenovo assume une caméra « fonctionnelle » (scans rapides, contexte, preuve, identification basique) plutôt qu’une caméra « créative », soit la caméra n’est qu’un marqueur de roadmap.

Lenovo hésite entre deux familles de lunettes… et ce flou raconte le marché

Aujourd’hui, le secteur se structure autour de deux approches :

Les lunettes « caméra + audio » (style Ray-Ban Meta) : priorité à la capture et à l’assistant vocal, parfois avec une surcouche visuelle. Les lunettes « écran » (type XREAL) : priorité à l’affichage, avec un champ de vision souvent plus large (XREAL annonce par exemple 46° sur Air 2/Air 2 Pro).

Le concept Lenovo emprunte à la seconde famille (affichage, HUD, info rapide), mais garde un pied dans la première (caméra, reconnaissance, « voir ce que vous voyez »). Résultat : une proposition encore incomplète… mais cohérente avec la stratégie Qira : faire des lunettes un satellite du PC et du téléphone, pas un objet autonome.

Reste la vraie question : à quoi sert un tethering PC, concrètement ? Téléprompteur discret, notifications professionnelles, traduction pendant une réunion, aide contextuelle pendant une présentation… Ce sont des cas d’usage plausibles, mais ils demandent une exécution irréprochable sur le confort, la latence, et la confidentialité.

Si Lenovo veut vraiment exister dans ce segment, il lui faudra trancher : être « lunettes caméra », ou être « lunettes écran ». Pour l’instant, c’est un concept — mais un concept qui dit déjà beaucoup sur la prochaine bataille : l’IA ne veut plus vivre dans une app, elle veut vivre autour de vous.