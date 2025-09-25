Accueil » Snapdragon X2 Elite & Elite Extreme : Les puces ARM les plus puissantes pour PC Windows

Après avoir posé les fondations d’un nouveau segment avec la première génération du Snapdragon X Elite, Qualcomm revient à la charge avec une ambition encore plus affirmée.

Lors du Snapdragon Summit 2025, l’entreprise a levé le voile sur la seconde génération de processeurs ARM pour Windows, sous les noms de Snapdragon X2 Elite et X2 Elite Extreme.

L’objectif est clair : détrôner Intel et AMD sur les performances, l’efficacité énergétique, et l’autonomie.

Une architecture ARM taillée pour rivaliser avec les processeurs x86

Le Snapdragon X2 Elite repose sur une gravure en 3 nm et un CPU Oryon de 3e génération. Cette puce peut atteindre une fréquence impressionnante de 5 GHz sur deux de ses cœurs, une première sur une architecture ARM destinée aux PC. Elle embarque jusqu’à 18 cœurs (dont 12 cadencés jusqu’à 4,4 GHz), permettant de rivaliser avec les processeurs les plus puissants du moment, comme l’Intel Core Ultra 9 285H ou l’AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Selon Qualcomm, cette nouvelle génération offrirait jusqu’à 75 % de performances CPU supplémentaires à puissance équivalente par rapport à ses concurrents. Mieux encore, elle serait capable de réduire de 43 % la consommation d’énergie à performance identique. Une promesse qui vise directement le marché des ultrabooks, hybrides professionnels et même les machines de création.

Des performances graphiques boostées et un cache dédié pour le jeu

Le GPU Adreno a également été revu avec une fréquence de 1,85 GHz, et surtout, un nouveau cache haute performance de 18 Mo baptisé Adreno High Performance Memory. Ce module est spécifiquement pensé pour améliorer les performances en jeu sur ARM, un domaine encore en retrait l’an passé.

Pour les créateurs, Qualcomm annonce des gains concrets dans les applications Adobe : un montage photo 28 % plus rapide dans Photoshop, des exports 43 % plus rapides dans Lightroom, et une accélération notable dans Premiere Pro pour l’analyse vidéo. Ces chiffres témoignent d’un véritable saut générationnel pour les usages créatifs sur ARM.

Une IA embarquée toujours plus puissante

L’un des atouts majeurs de cette génération est la puissance de calcul dédiée à l’intelligence artificielle. Avec une NPU Hexagon de 80 TOPS, Qualcomm revendique 37 % de performances en plus, avec 16 % de consommation en moins par rapport à la génération précédente.

Cette puissance IA servira aussi bien à des tâches comme la génération de texte ou d’images qu’à l’optimisation en temps réel de l’interface utilisateur, ou encore au traitement intelligent de vidéos et d’images grâce à des pipelines computationnels sur chaque image.

Autonomie et format : vers des PC toujours plus fins (et puissants)

Qualcomm ne cache pas ses ambitions en matière d’autonomie. La firme promet plusieurs jours d’autonomie, même si dans les faits, les premiers modèles X Elite de l’an dernier atteignaient entre 14 et 18 heures en usage réel. Cette année, la présence d’un TDP de plus de 50 W sur la version Extreme montre que Qualcomm vise également les laptops hautes performances, au-delà des ultraportables.

Autre signe de cette montée en puissance : la volonté de séduire les fabricants gaming. Si Razer n’a pas encore confirmé un PC gaming sous Snapdragon, la marque a tout de même annoncé que son logiciel Synapse serait désormais disponible sur Windows ARM, un signal fort pour la communauté des joueurs.

Disponibilité et stratégie future

Contrairement à l’année précédente où les premiers laptops Snapdragon avaient été lancés rapidement après l’annonce, les premiers modèles équipés des Snapdragon X2 Elite et Extreme sont attendus pour le premier semestre 2026.

Cette fenêtre de lancement laisse penser que Qualcomm veut laisser le temps aux OEM de peaufiner des machines ambitieuses et bien intégrées.

Par ailleurs, une collaboration avec Google autour d’Android pour PC semble en préparation. Le président de l’écosystème Android, Sameer Samat, a d’ailleurs évoqué une convergence entre ChromeOS et Android, prévue pour l’année prochaine. Cette synergie pourrait ouvrir la voie à de nouveaux formats hybrides ou à des PC compatibles Android de manière native.

Qualcomm veut redéfinir le PC Windows avec ARM

Avec les Snapdragon X2 Elite et Elite Extreme, Qualcomm ne se contente plus d’être un acteur mobile. L’entreprise veut prendre le contrôle du futur du PC, en proposant des performances de pointe sur une architecture ARM, tout en garantissant autonomie, IA embarquée, et compatibilité logicielle.

Si les promesses sont tenues, ces nouvelles puces pourraient bien être le tournant décisif qui fera basculer le monde des laptops vers ARM, comme Apple l’a déjà initié avec sa gamme de séries M.