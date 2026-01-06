Accueil » CES 2026 : Lego Smart Brick, la brique connectée qui fait entrer le jeu dans une nouvelle ère

C’est peut-être la plus grande révolution de Lego depuis l’invention de la minifigurine en 1978. Au CES 2026, le géant danois dévoile la Smart Brick, une brique 2×4 en apparence classique, mais capable de transformer un simple assemblage en expérience interactive et vivante.

La Smart Brick est une audacieuse incursion dans la tech connectée, sans renier l’ADN du jeu Lego.

Smart Play : la brique devient un système

Présentée lors du CES 2026, la The Lego Group introduit Smart Play, une nouvelle initiative qui regroupe trois éléments :

Lego Smart Brick

Smart Minifigures

Smart Tags

L’objectif n’est pas de gamifier Lego via une application ou le cloud, mais de donner aux briques elles-mêmes la capacité de réagir au jeu, aux constructions et au contexte. Un pari risqué, mais potentiellement fondateur.

Une prouesse d’ingénierie… dans une brique 2×4

À l’intérieur de la Smart Brick se cache un ASIC de 4,1 mm, plus petit qu’un tenon Lego. Cette puce exécute le Play Engine, capable de détecter les mouvements et gestes, l’orientation, la proximité, et les champs magnétiques.

Grâce à des bobines de cuivre intégrées, plusieurs Smart Bricks peuvent déterminer leur distance, leur direction et leur position relative pendant la construction. À cela s’ajoutent un accéléromètre, un réseau de LED, un micro-haut-parleur, et même un microphone — utilisé uniquement comme capteur (souffler dessus, taper, etc.), sans aucun enregistrement.

Lego insiste sur un point clé : pas d’IA, pas de caméra, pas d’Internet obligatoire.

Smart Tags et Smart Minifigures : le contexte avant tout

Les Smart Tags sont de simples tuiles 2×2 sans tenons, intégrant un identifiant numérique lisible via une communication magnétique de proximité (proche du NFC, sans confirmation d’interopérabilité externe). Les Smart Minifigures fonctionnent sur le même principe. Leur rôle est fondamental : dire à la Smart Brick ce qu’elle est censée être.

Un Smart Tag intégré dans un X-Wing Lego Star Wars indiquera par exemple qu’il s’agit d’un vaisseau, quels sons produire, et comment réagir à un mouvement, une collision ou une autre brique intelligente à proximité.

BrickNet : des briques qui « se parlent » entre elles

Pour relier l’ensemble, Lego a développé BrickNet, une couche réseau locale basée sur le Bluetooth, intégrant un système propriétaire baptisé Neighbor Position Measurement. Résultat, les Smart Bricks communiquent directement entre elles, sans application, sans cloud, et sans configuration préalable.

Une philosophie volontairement proche du Lego traditionnel : on construit, et ça fonctionne.

Lumière, son, interaction… sans casser l’imaginaire

Contrairement à Lego Mario, Smart Play ne se limite pas à des réactions prédéfinies. Les sons et lumières sont générés en temps réel, liés aux actions de jeu : incliner un vaisseau, le faire s’écraser, poser une figurine sur un trône…

Exemple marquant : lorsque l’Empereur Palpatine est placé sur son trône, la Marche Impériale peut se déclencher automatiquement.

Un lancement Star Wars… mais pas que

Sans surprise, Lego lance Smart Play avec son partenaire historique Star Wars. Trois sets sont prévus pour le 1er mars 2026 (précommandes dès le 9 janvier) :

Darth Vader’s TIE Fighter : 473 pièces — 1 Smart Brick, 1 Smart Tag, 1 Smart Minifig pour 70 euros

Luke’s Red Five X-Wing : 584 pièces — 1 Smart Brick, 5 Smart Tags, 2 Smart Minifigs à 100 euros

Throne Room Duel & A-Wing : 962 pièces — 2 Smart Bricks, 5 Smart Tags, 3 Smart Minifig à 160 euros

Des tarifs élevés, mais cohérents au vu de la technologie embarquée.

Batteries, recharge et durabilité

Les Smart Bricks intègrent une batterie conçue pour tenir plusieurs années sans recharge, même en cas d’inactivité prolongée. Lego propose également un socle de recharge sans fil, capable d’alimenter plusieurs briques simultanément.

Le firmware est mis à jour via smartphone, mais uniquement pour améliorer les fonctionnalités, pas pour conditionner le jeu.

Lego joue gros… et pourrait gagner très gros

Avec Smart Play, Lego ne se contente pas d’ajouter de l’électronique à ses briques. La marque tente quelque chose de beaucoup plus subtil : augmenter le jeu sans le remplacer, enrichir l’imaginaire sans l’imposer. Si le système tient ses promesses — simplicité, robustesse, créativité — la Smart Brick pourrait devenir une nouvelle fondation du Lego System-in-Play. Les rumeurs évoquent déjà Pokémon, City et d’autres univers à venir.

À CES 2026, Lego ne présente pas un gadget. Il présente peut-être la brique du futur.