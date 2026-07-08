Et si les raccourcis clavier les plus utilisés sur MacBook tenaient désormais sur trois boutons physiques ? C’est l’idée de Project Mirage, une jeune entreprise qui dévoile Dune, un accessoire USB-C conçu pour simplifier les interactions avec macOS.

Grâce à des commandes contextuelles et à l’intelligence artificielle, l’appareil adapte automatiquement ses fonctions selon l’application ouverte et promet de rendre les flux de travail plus rapides… sans avoir à mémoriser une multitude de raccourcis clavier.

Trois boutons qui changent de fonction selon l’application

À première vue, Dune ressemble à un petit module qui se fixe discrètement sur le côté d’un MacBook. Conçu spécifiquement pour épouser les lignes de certains modèles Apple, l’accessoire se connecte directement au port USB-C de l’ordinateur et est alimenté par celui-ci. Aucun câble supplémentaire, batterie ou recharge n’est nécessaire.

Sa particularité réside dans ses trois boutons programmables, capables de modifier automatiquement leur comportement en fonction du logiciel utilisé.

Lors d’une visioconférence, ils peuvent par exemple couper le microphone, activer ou désactiver la caméra ou encore ramener la fenêtre de réunion au premier plan. Dans un tableur, ces mêmes boutons deviennent des raccourcis pour copier, coller ou annuler une action. Les développeurs peuvent, de leur côté, leur attribuer des commandes spécifiques pour des environnements comme Visual Studio Code ou encore des plateformes telles que GitHub.

L’objectif est de remplacer les combinaisons de touches parfois complexes par des actions physiques simples et immédiates.

Une personnalisation assistée par Claude

Au-delà des fonctions classiques de macro, Project Mirage mise sur l’intelligence artificielle pour démocratiser l’automatisation. L’application compagnon permet bien sûr d’associer manuellement des raccourcis, de lancer un logiciel, d’ouvrir un site web ou encore d’exécuter un script personnalisé.

Mais Dune va plus loin grâce à son intégration avec l’application de bureau Claude.

Plutôt que d’écrire soi-même un script Python, il suffit de décrire en langage naturel l’action souhaitée. Claude génère alors automatiquement le code correspondant, qui peut ensuite être associé à l’un des trois boutons.

Cette approche rend la création d’automatisations bien plus accessible aux utilisateurs ne maîtrisant pas la programmation, tout en conservant un haut niveau de personnalisation.

Un assistant pensé pour la productivité

Project Mirage enrichit également son application avec plusieurs fonctions orientées organisation. Dune peut notamment interagir avec le calendrier de macOS afin d’afficher les prochains rendez-vous, rejoindre automatiquement une réunion en un clic, ignorer un rappel ou encore envoyer rapidement un message signalant un léger retard.

Ces fonctionnalités illustrent une tendance de fond : les accessoires informatiques ne se limitent plus à ajouter des commandes physiques, ils cherchent désormais à s’intégrer directement dans les flux de travail pilotés par l’intelligence artificielle.

Compatibilité, prix et disponibilité

À son lancement, Dune est compatible avec :

les MacBook Air équipés d’une puce Apple M2 ou plus récente

les MacBook Pro dotés d’une puce M1 Pro ou ultérieure

L’accessoire nécessite macOS Sequoia 15 ou une version plus récente.

Project Mirage commercialise actuellement Dune au tarif promotionnel de 119 dollars, avant un prix public annoncé de 149 dollars.

Le début d’une nouvelle génération d’accessoires IA ?

Avec Dune, Project Mirage ne cherche pas à remplacer le clavier ou le trackpad des MacBook. L’entreprise propose plutôt une nouvelle façon d’interagir avec les logiciels les plus utilisés en réduisant la friction liée aux raccourcis clavier et aux tâches répétitives.

L’intégration native de l’intelligence artificielle dans un accessoire matériel illustre également l’évolution actuelle du marché. Après avoir transformé les logiciels de productivité, les modèles d’IA commencent désormais à s’inviter directement dans les périphériques eux-mêmes.

Reste à savoir si cette approche séduira suffisamment d’utilisateurs pour créer une nouvelle catégorie d’accessoires dédiés aux ordinateurs portables. Si les usages suivent, Dune pourrait bien annoncer une nouvelle manière d’interagir avec les MacBook, où quelques boutons intelligents remplacent progressivement des dizaines de combinaisons de touches.