CES 2026 : TCL NXTPAPER 70 Pro, le smartphone pensé pour vos yeux et votre autonomie

Dans un marché saturé de smartphones toujours plus puissants — et souvent interchangeables — TCL continue de tracer sa propre voie. Au CES 2026, la marque revient avec le NXTPAPER 70 Pro, un modèle qui ne cherche ni à battre Samsung ni à singer Apple, mais à résoudre un problème bien réel : notre fatigue visuelle chronique face aux écrans.

Si vous suivez un minimum l’actualité mobile hors des sentiers battus, la gamme NXTPAPER de TCL ne vous est probablement pas étrangère. Déjà aperçue sur des tablettes et smartphones précédents, cette technologie trouve ici l’une de ses implémentations les plus abouties avec le TCL NXTPAPER 70 Pro.

Moins spectaculaire que le gigantesque NXTPAPER 60 Ultra de 7,2 pouces présenté à l’IFA, ce nouveau modèle se veut plus équilibré — et potentiellement bien plus séduisant pour le grand public.

TCL NXTPAPER 70 Pro : Un grand écran, un bouton dédié, trois façons d’utiliser son téléphone

Le NXTPAPER 70 Pro s’articule autour d’un écran de 6,9 pouces intégrant la technologie NXTPAPER 4.0. Concrètement, cela signifie : zéro scintillement, une réduction avancée de la lumière bleue, un affichage antireflet et sans reflets parasites, un confort visuel en basse luminosité, et un respect du rythme circadien.

Mais, la vraie singularité tient à son NXTPAPER Key, un bouton physique placé sur la tranche, permettant de basculer instantanément entre trois modes :

Max Ink Mode : affichage monochrome, ultra-économe, pensé pour la lecture,

Ink Paper Mode : compromis entre lisibilité et couleur,

Color Paper Mode : affichage couleur classique, mais adouci.

C’est dans le Max Ink Mode que TCL avance un chiffre impressionnant : jusqu’à 7 jours d’autonomie sur une batterie pourtant classique de 5 200 mAh.

Un smartphone pensé pour lire, écrire… et durer

Ce positionnement orienté confort ne s’arrête pas à l’écran. TCL accompagne le NXTPAPER 70 Pro d’un stylet T-Pen, sensible à la pression et à faible latence. Objectif : transformer le smartphone en carnet numérique pour la prise de notes, le dessin ou la lecture annotée.

Le discours marketing évoque une panoplie de fonctions dopées à l’IA pour stimuler la créativité — un peu gadget sur le papier — mais l’idée reste intéressante : rares sont les smartphones milieu de gamme réellement pensés pour un usage stylet cohérent.

À noter : le stylet ne semble pas inclus dans le prix de base.

Une fiche technique honnête, sans course aux chiffres

Sous le capot, pas de folie inutile : MediaTek Dimensity 7300, 8 Go de RAM, 256 ou 512 Go de stockage, charge rapide 33W, capteur principal 50 mégapixels, caméra frontale 32 mégapixels, et certification IP68.

Des caractéristiques solides, sans chercher à rivaliser avec les monstres de puissance du marché. Le NXTPAPER 70 Pro n’est pas un smartphone de gamer, ni un champion de la photo computationnelle — et il ne prétend pas l’être.

Prix, disponibilité et ambitions réalistes

En Europe, TCL annonce des prix de 339 € pour la version 256 Go, et 389 € pour la version 512 Go. Un positionnement agressif, d’autant plus que le smartphone est destiné à arriver en Amérique du Nord, un point loin d’être acquis pour tous les précédents modèles NXTPAPER.

TCL ne vendra probablement pas des dizaines de millions de NXTPAPER 70 Pro aux États-Unis. Mais à l’heure où des marques comme LG ou Asus ont quitté (ou réduit) la scène mobile, ce type de proposition atypique devient précieux pour maintenir diversité et concurrence.

Et si l’innovation passait par le confort ?

Le NXTPAPER 70 Pro n’essaie pas d’être un tueur « Galaxy S26 », ni une alternative directe à l’iPhone. Il fait autre chose — et c’est précisément ce qui le rend intéressant.

Dans un monde où les smartphones fatiguent autant qu’ils fascinent, TCL propose une approche différente : un appareil qui protège les yeux, dure longtemps et invite à ralentir. Pas spectaculaire, mais profondément pertinent.

Si vous cherchez un smartphone milieu de gamme capable de vous éloigner de la prise murale pendant plusieurs jours — sans vous donner mal à la tête avant de dormir — le TCL NXTPAPER 70 Pro mérite clairement une place sur votre radar en 2026.