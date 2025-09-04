Accueil » TCL Nxtpaper 60 Ultra : le smartphone qui veut sauver vos yeux sans sacrifier la performance

TCL Nxtpaper 60 Ultra : le smartphone qui veut sauver vos yeux sans sacrifier la performance

Nous passons tous nos journées rivés à nos écrans, avec pour conséquence des yeux fatigués et irrités. Les tentatives de solutions n’ont pas manqué : on pense notamment aux téléphones à écran e-ink de Hisense, excellents pour lire mais presque inutilisables pour le reste à cause de leur lenteur et de leurs couleurs ternes. TCL prend une autre direction avec sa technologie Nxtpaper, et son tout dernier modèle dévoilé à l’IFA 2025 pourrait bien être la réponse que nous attendions : le Nxtpaper 60 Ultra.

Nxtpaper 60 Ultra : Un écran pensé pour le confort visuel

La vedette de ce smartphone, c’est son écran Nxtpaper 4.0 de 7,2 pouces. TCL promet une expérience « comme sur du papier », grâce à une réduction poussée des reflets, l’élimination du scintillement et une gestion intelligente de la lumière.

La dalle ajuste même sa température de couleur le soir pour s’aligner sur le rythme biologique naturel de l’utilisateur. Contrairement à l’e-ink, il s’agit d’un écran rapide, en couleur et lumineux (jusqu’à 850 nits), capable de monter jusqu’à 120 Hz pour un usage fluide au quotidien.

Un smartphone qui ne fait pas que protéger vos yeux

Le Nxtpaper 60 Ultra ne se contente pas de son écran innovant. Proposé à 499 € en version 256 Go (ou 549 € en 512 Go), il embarque une puce MediaTek Dimensity 7400, jusqu’à 24 Go de RAM (12 Go physiques + 12 Go virtuels), et une batterie de 5 200 mAh avec recharge filaire 33 W.

Côté photo, TCL surprend avec un téléobjectif périscopique 3x de 50 mégapixels, habituellement réservé aux flagships bien plus chers. Le capteur photo principal de 50 mégapixels bénéficie de l’OIS, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, un capteur de 32 mégapixels prend en charge la vidéo en 2K à 30 fps.

Le téléphone est également certifié IP68 contre l’eau et la poussière, et compatible avec un stylet T-Pen Magic et des accessoires comme la coque MagFlip.

IA et productivité à la clé

Le Nxtpaper 60 Ultra tourne sous Android 15 avec une suite d’outils IA intégrés : résumé automatique de notes, traduction en temps réel ou encore assistance à l’écriture. Une proposition qui cible autant les créatifs que les étudiants et les professionnels.

Avec le Nxtpaper 60 Ultra, TCL tente de résoudre un dilemme vieux comme les smartphones : comment combiner performance moderne et confort visuel. Si l’écran tient toutes ses promesses, ce modèle pourrait séduire aussi bien les grands lecteurs que ceux qui veulent un téléphone haut de gamme abordable et plus respectueux de leurs yeux.