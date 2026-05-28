Le marché des lunettes de réalité augmentée entre dans une nouvelle phase. Avec les RayNeo GT Max, la marque soutenue par TCL ne cherche plus seulement à proposer un écran flottant devant les yeux : elle veut recréer une expérience proche du home cinéma premium, entre Dolby Vision, audio spatial signé Bang & Olufsen et champ de vision record.

Et dans une industrie encore dominée par les compromis, RayNeo tente ici de repousser plusieurs limites techniques à la fois.

Un champ de vision inédit pour des lunettes AR grand public

Le chiffre clé de cette annonce est simple : 59 degrés. C’est le champ de vision proposé par les nouvelles RayNeo GT Max, soit l’un des plus larges actuellement disponibles sur des lunettes AR destinées au grand public. À titre de comparaison, la majorité des modèles concurrents oscillent autour de 45 degrés.

Cette différence paraît minime sur le papier, mais elle change radicalement l’immersion. RayNeo affirme que ce gain représente environ 86 % de surface d’affichage supplémentaire. La marque compare même l’expérience à un écran virtuel de 267 pouces observé à six mètres de distance, flirtant clairement avec l’imaginaire des salles IMAX.

Pour atteindre ce résultat, RayNeo a développé un nouveau moteur optique baptisé « Peacock Optical Engine 3.0 Max ». Celui-ci combine un module prismatique et un système multicouche de réflexion lumineuse, tout en réduisant l’épaisseur globale de 29 %.

Le plus intéressant reste peut-être le coût industriel de cette prouesse : selon la marque, chaque module nécessite 60 % de temps de fabrication supplémentaire et coûte plus du double à produire.

Micro OLED, Dolby Vision et audio spatial : la montée en gamme assumée

Les GT Max embarquent également un nouvel écran Micro OLED double couche de génération 5.5. Cette architecture améliore la luminosité, le contraste et la reproduction des couleurs, avec un calibrage réalisé en collaboration avec les laboratoires image de TCL.

RayNeo ajoute même un « Pure Cinema Mode », pensé pour respecter l’intention visuelle des créateurs plutôt que de pousser artificiellement saturation et netteté — une approche rare dans l’univers des écrans portables.

Autre première mondiale revendiquée : le support de Dolby Vision sur des lunettes AR. Pour en profiter, il faudra toutefois passer par la nouvelle Magic Box 2 Dolby Vision Edition, un boîtier externe dédié à la lecture des contenus compatibles. RayNeo a déjà sécurisé plusieurs partenariats avec des plateformes vidéo chinoises comme Youku, Tencent Video, iQIYI ou Bilibili.

Côté audio, la marque vise également un positionnement premium. Les GT Max intègrent des haut-parleurs « racetrack » 38 % plus grands que les unités classiques, avec un système à six circuits magnétiques. Bang & Olufsen s’est chargé du tuning sonore, tandis que le head-tracking spatial adapte le positionnement du son aux mouvements de l’utilisateur.

Une plateforme pensée pour les usages mobiles

Sous le capot, les lunettes reposent sur deux puces dédiées : la Vision 4000 pour le traitement de l’image, et la Zone 360 pour les calculs spatiaux. Cette architecture permet plusieurs modes d’affichage : suivi dynamique, fixation spatiale, et stabilisation d’image.

Concrètement, RayNeo veut rendre ses lunettes aussi pertinentes dans un salon que dans un train ou un avion, où la stabilisation devient essentielle pour maintenir une expérience confortable.

Le poids reste néanmoins un défi. Avec 78 grammes, les GT Max ne sont pas les lunettes AR les plus légères du marché, même si la marque affirme avoir réduit le poids depuis un prototype initial de 89 grammes. Le châssis combine nylon, alliage magnésium-aluminium et charnières en métallurgie des poudres. RayNeo propose également des versions adaptées à différentes morphologies (S, M et L) ainsi qu’une compatibilité avec des verres correcteurs.

RayNeo veut accélérer la démocratisation des lunettes AR

En parallèle du modèle premium, RayNeo lance aussi les GT standard, plus légères avec leurs 68 grammes et un champ de vision réduit à 46 degrés.

La stratégie est claire : créer une segmentation proche de celle des smartphones, avec un modèle vitrine technologique et une version plus accessible.

Les prix restent d’ailleurs relativement agressifs :

RayNeo GT Max : 2 599 yuans (~ 330 euros)

RayNeo GT : 1 899 yuans (~ 240 euros)

Magic Box 2 Dolby Vision Edition : 999 yuans (~ 130 euros)

Dans un marché encore jeune, où Apple Vision Pro reste inaccessible pour la majorité des consommateurs et où les Meta Quest misent davantage sur la VR, RayNeo semble vouloir occuper un espace intermédiaire : celui d’un écran personnel ultra-portable pensé avant tout pour le divertissement.

Et cette approche en dit long sur l’évolution actuelle de l’AR : plutôt que de remplacer immédiatement le smartphone, les lunettes connectées commencent par devenir des écrans privés intelligents, mobiles et immersifs.