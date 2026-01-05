Accueil » CES 2026 : Samsung dévoile « Companion to AI Living », sa vision d’une IA omniprésente et contextuelle

À Las Vegas, en amont du CES 2026, Samsung n’a pas présenté une simple feuille de route produits. Lors de son événement The First Look, le géant coréen a posé les bases d’une nouvelle philosophie : faire de l’intelligence artificielle un compagnon actif du quotidien, capable d’anticiper, d’accompagner et de relier chaque usage.

Une vision incarnée par un triptyque clair — divertissement, maison et santé.

Sur scène au Wynn Las Vegas,TM Roh, CEO et Head of Device eXperience (DX) chez Samsung, a donné le ton : l’IA ne sera plus une fonctionnalité isolée, mais une fondation stratégique, intégrée à la R&D, au design produit et à l’expérience utilisateur.

Présentée lors du CES 2026, cette vision baptisée Companion to AI Living ambitionne de transformer les appareils Samsung en partenaires actifs, capables de comprendre les contextes de vie et d’y répondre intelligemment.

Entertainment Companion : écrans géants, Vision AI et immersion totale

Micro RGB 130 pouces : une nouvelle ère pour l’affichage

En tête d’affiche, Samsung a levé le voile sur un impressionnant écran Micro RGB de 130 pouces, reposant sur des diodes RGB microscopiques fonctionnant de manière indépendante. La marque revendique le spectre colorimétrique le plus large jamais proposé sur un de ses écrans, piloté par le Micro RGB AI Engine Pro, chargé d’un contrôle ultra-précis des couleurs et de la luminosité.

Vision AI Companion : l’IA qui comprend ce que vous regardez

Cœur de l’écosystème TV 2026, le Vision AI Companion (VAC) agit comme une couche d’intelligence transversale :

recommandations de contenus contextualisées,

suggestions de repas ou d’ambiances musicales,

adaptation dynamique de l’image et du son.

Deux modes illustrent cette approche :

AI Soccer Mode Pro, qui ajuste image et audio pour recréer l’ambiance d’un stade,

AI Sound Controller Pro, permettant de régler à la voix des pistes audio spécifiques (commentaires, bruit du public, musique).

Les TV Micro RGB, OLED et Neo QLED 2026 inaugureront également Eclipsa Audio, un nouveau système de son spatial, ainsi que HDR10+ ADVANCED, optimisant le rendu HDR scène par scène.

Gaming : l’Odyssey passe à la 6K 3D

Samsung a aussi renforcé son offensive gaming avec cinq nouveaux écrans Odyssey, dont un modèle vitrine : le Odyssey 6K 3D G9, accompagné d’un nouvel Odyssey G6 et de trois déclinaisons G8.

Home Companion : la maison devient proactive

Des appareils électroménagers qui observent et anticipent

Du côté des appareils connectés, Cheolgi Kim, vice-président exécutif de la division Digital Appliances, a insisté sur l’évolution du rôle de l’électroménager : d’outil passif à compagnon domestique.

Au centre de cette stratégie, la plateforme SmartThings, qui revendique désormais plus de 430 millions d’utilisateurs.

Family Hub : l’IA entre dans le réfrigérateur

Le Family Hub bénéficie d’une mise à jour majeure avec AI Vision, développée en partenariat avec Google Gemini. Cette nouvelle version améliore drastiquement la reconnaissance des aliments placés ou retirés du réfrigérateur.

Parmi les nouveautés :

What’s for Today? : une interface ludique proposant des recettes selon le contenu réel du frigo,

Video to Recipe : transformation de vidéos culinaires en recettes pas à pas,

FoodNote : rapport hebdomadaire sur les habitudes alimentaires et les besoins de réapprovisionnement.

Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra : nettoyage et surveillance

Samsung a également présenté le Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, équipé d’un processeur Qualcomm Dragonwing et d’un capteur stéréo 3D actif. Le robot est capable de distinguer différents types de liquides et peut servir de dispositif de surveillance domestique, alertant en cas d’activité suspecte ou permettant de vérifier la présence d’animaux.

Enfin, un partenariat avec Hartford Steam Boiler (HSB) vise à réduire les primes d’assurance habitation grâce à l’usage d’appareils connectés capables de détecter les risques en amont.

Care Companion : vers une santé prédictive

Dernier pilier de la vision Samsung : la santé numérique. Praveen Raja, VP chez Samsung Research America, a détaillé une approche à long terme visant à passer d’un suivi réactif à une prévention proactive.

Les données issues des smartphones, wearables et appareils domestiques permettront notamment :

la détection précoce de troubles cognitifs, comme la démence, via l’analyse de la mobilité, de la voix et des interactions,

un coaching santé intégré, reliant sommeil, activité physique et recommandations nutritionnelles,

le partage sécurisé de données médicales avec les professionnels de santé via la plateforme Xealth.

L’ensemble repose sur Samsung Knox, désormais renforcé pour protéger les données utilisées par les modèles d’IA et identifier les nouveaux risques liés à l’apprentissage automatique.

Samsung dessine l’IA comme une infrastructure invisible

Avec Companion to AI Living, Samsung ne cherche pas à impressionner par des démonstrations isolées, mais à bâtir une infrastructure d’IA omniprésente, cohérente et interconnectée. Téléviseurs, réfrigérateurs, robots et wearables deviennent les briques d’un même système, pensé pour comprendre les usages avant même qu’ils ne soient formulés.

Une ambition à la hauteur de la taille de l’écosystème Samsung — et un signal fort envoyé à toute l’industrie : l’IA de demain ne sera pas spectaculaire, elle sera quotidienne, silencieuse et profondément intégrée.