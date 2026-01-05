Accueil » Fuite massive : La feuille de route de Motorola pour 2026 dévoilée par erreur





Toujours fidèle de Motorola, je garde toujours un œil attentif sur ce que prépare la marque désormais détenue par Lenovo. C’est justement ce qui nous amène à une fuite récente signée Evan Blass. La source bien connue est tombée par hasard sur une mine d’informations en explorant Lenovo SmartFind, un site interne permettant de filtrer les accessoires compatibles avec les nombreux appareils Lenovo et Motorola.

À sa grande surprise, Evan Blass y a découvert une liste complète de noms de code et de numéros de modèles correspondant aux smartphones Motorola prévus pour 2026. Il a ensuite organisé ces données dans un tableau clair, donnant une vision quasi complète de la future gamme.

Trois Razr pliables et un nouveau flagship

Selon cette fuite, Motorola reconduirait une stratégie déjà connue avec trois smartphones pliables Razr :

Razr (2026)

Razr+ (2026)

Razr Ultra (2026)

Un trio identique à celui de l’an dernier.

La liste inclut également le Motorola Signature, le nouveau flagship non pliable de la marque, dont la présentation officielle est attendue très prochainement en Inde, dès ce mercredi 7 janvier.

Certains modèles restent toutefois mystérieux. Evan Blass n’a pas réussi à les associer à des appareils précis. L’un d’eux pourrait correspondre à un smartphone pliable au format « livre », que Motorola pourrait teaser lors du CES 2026 avant une sortie plus tard dans l’année.

Moto G : l’autonomie toujours au cœur de la stratégie

Pour les amateurs de grande autonomie, la série Moto G Power reste une valeur sûre. Le Moto G Power (2026) figure bien dans la liste et devrait être lancé dès le 8 janvier. Il embarquerait une batterie d’environ 5 200 mAh, promettant jusqu’à deux jours d’utilisation sans recharge.

Autre modèle populaire, le Moto G Stylus (2026) apparaît lui aussi dans le tableau et pourrait être commercialisé aux alentours du mois d’avril.

Motorola, un acteur solide mais loin des leaders

Aux États-Unis, Motorola reste le troisième constructeur de smartphones, avec environ 4 % de parts de marché. Un chiffre très loin derrière Samsung (23 à 26 %) et surtout Apple, qui domine largement le marché avec 58 à 61 % des ventes.

Malgré cela, cette fuite montre clairement que Motorola prépare une année 2026 très chargée, avec une offre couvrant tous les segments : pliables, milieu de gamme endurant et flagship premium. De quoi raviver l’intérêt des anciens fans… et peut-être en séduire de nouveaux.