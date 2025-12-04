Accueil » Samsung First Look 2026 : le rendez-vous stratégique avant le chaos du CES ?

Entre vision corporate, avalanche d’innovations et révélations attendues, Samsung prépare son grand numéro de janvier. Samsung vient d’officialiser The First Look, son événement d’ouverture de l’année, programmé le 4 janvier 2026, depuis le prestigieux Latour Ballroom du Wynn Las Vegas.

Comme chaque année, ce show-case ultra-calibré servira d’avant-première au CES 2026, le plus grand salon tech au monde — mais, cette fois, les attentes sont particulièrement élevées.

Un premier regard sur la vision 2026 du géant coréen

Samsung l’annonce clairement : la soirée sera consacrée à la vision stratégique de la Division DX (Device eXperience) pour 2026. L’accent sera mis sur l’intégration de nouvelles expériences client dopées à l’IA, un terrain sur lequel la marque veut pousser un cran plus loin son écosystème Galaxy, ses écrans, et ses appareils connectés.

Derrière le discours corporate, c’est surtout un message : Samsung veut montrer qu’en 2026, l’IA ne sera plus un supplément, mais l’ossature centrale de tous ses produits.

Une scène occupée par les poids lourds de Samsung

Pour l’occasion, le casting sera à la hauteur des ambitions :

TM Roh, CEO et patron du DX, assurera le keynote principal — une prise de parole scrutée à la loupe, toujours riche en signaux stratégiques.

SW Yong, Président du Visual Display, prendra le relais pour dévoiler la feuille de route TV et écrans 2026.

Cheolgi Kim, EVP du Digital Appliances, présentera les évolutions majeures des appareils domestiques.

Cette configuration confirme que The First Look sera un panorama complet du futur de l’écosystème Samsung, du salon à la poche.

Le vrai show attendu : le Galaxy Z TriFold sur scène

Au-delà de la stratégie, le public attend surtout un moment : la grande première médiatique du Galaxy Z TriFold. Samsung a officialisé le téléphone pliable à triple pli cette semaine, mais sans événement dédié ni détails concrets. CES 2026 est donc le moment parfait pour le mettre en lumière devant la presse mondiale.

Attendu au premier trimestre 2026 aux États-Unis, le Galaxy Z TriFold pourrait enfin obtenir sa tarification US, sa date de sortie, et une démonstration complète de ses capacités. Un reveal très probable — et peut-être même le moment le plus viral du salon.

Galaxy S26 : ne rêvez pas trop

Ce First Look n’est pas un Unpacked.

Traduction : ne vous attendez pas à voir la série Galaxy S26 prendre la lumière ici.

Tout au plus, Samsung pourrait glisser un petit teasing, histoire de garder la hype jusqu’à février. Mais les flagships 2026 ne devraient pas monter sur scène.

Les autres annonces attendues : TV, écrans et maison connectée

Comme chaque année avant le CES, Samsung profitera du First Look pour dévoiler :

ses TV QD-OLED et microLED nouvelle génération,

de nouveaux moniteurs gaming et créatifs,

ses innovations en matière de maison intelligente,

et une vague de fonctionnalités IA transversales à l’écosystème.

Après la keynote, un showroom géant au Wynn accueillera journalistes, partenaires et influenceurs jusqu’au 7 janvier.

Une diffusion mondiale, façon « prime time tech »

L’événement sera retransmis en direct sur Samsung Newsroom, la chaîne YouTube officielle ou encore Samsung TV Plus (la plateforme FAST de Samsung).

De quoi transformer cette keynote en véritable rendez-vous grand public à l’échelle internationale.