MacBook 2026 : Le retour du modèle de 12,9 pouces avec une puce d'iPhone 16 Pro ?

Apple pourrait bien préparer un nouveau MacBook d’entrée de gamme, pensé pour les utilisateurs qui recherchent portabilité et autonomie, sans pour autant payer le prix d’un modèle premium.

Un MacBook compact attendu pour 2026

Selon un rapport de TrendForce, Apple travaillerait sur un MacBook doté d’un écran de 12,9 pouces, dont le lancement serait envisagé au printemps 2026.

S’il voit le jour, ce modèle se positionnerait en dessous de la gamme MacBook Air, marquant le retour d’Apple sur le segment des ordinateurs portables compacts, abandonné depuis l’arrêt du MacBook de 12 pouces il y a plusieurs années.

Avec des bordures d’écran plus fines, l’encombrement pourrait rester proche d’un clavier standard, rappelant la philosophie du MacBook de 12 pouces (2015–2017) : ultra-fin, ultra-léger, mais à l’époque limité par des performances jugées insuffisantes.

Une puce d’iPhone au cœur du MacBook

La grande différence, cette fois-ci, viendrait du processeur. D’après TrendForce, ce MacBook utiliserait la Apple A18 Pro, la même puce que celle des iPhone 16 Pro.

Même s’il ne s’agit pas d’une puce Apple Silicon de la série M, les estimations indiquent une performance monocœur largement supérieure aux anciens MacBook Intel, des performances multicœurs qui pourraient se rapprocher du M1 pour les tâches légères, et une excellente efficacité énergétique, la puce étant conçue pour fonctionner dans le châssis très contraint d’un smartphone.

Ce choix suggère un ordinateur sans ventilation, silencieux, misant avant tout sur l’autonomie et la mobilité plutôt que sur des charges de travail intensives.

Un positionnement tarifaire stratégique

Le prix n’a pas encore fuité, mais l’objectif serait clair : passer sous le tarif du MacBook Air, qui débute aujourd’hui autour de 799 dollars dans certains marchés. L’utilisation d’une puce issue de l’écosystème iPhone pourrait aider Apple à maîtriser les coûts, à un moment où les prix de la mémoire et des composants risquent d’augmenter.

Ce calendrier ne serait pas anodin. Les analystes anticipent une hausse généralisée des prix des ordinateurs portables en 2026, notamment à cause des tensions sur la DRAM, largement accaparée par les serveurs dédiés à l’IA. Un MacBook plus abordable permettrait à Apple de rester compétitif face aux PC Windows dans un contexte de pression sur les marges.

Un retour du MacBook « léger », mais sans les compromis d’hier ?

Si ces informations se confirment, Apple pourrait bien réinventer le MacBook compact, en corrigeant les faiblesses du passé : performances insuffisantes, usages trop limités, rapport qualité-prix discutable.

Ce futur modèle ne viserait pas les professionnels exigeants, mais plutôt les étudiants, voyageurs et utilisateurs du quotidien, pour qui autonomie, silence et légèreté priment sur la puissance brute.

Rien n’est officiel pour l’instant, mais tout indique qu’Apple pourrait préparer un MacBook plus petit, plus simple, et plus accessible, parfaitement aligné avec les enjeux de 2026.