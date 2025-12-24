Accueil » Samsung Odyssey 2026 : Des moniteurs gaming 6K et de la 3D sans lunettes !

Samsung Odyssey 2026 : Des moniteurs gaming 6K et de la 3D sans lunettes !

Samsung Odyssey 2026 : Des moniteurs gaming 6K et de la 3D sans lunettes !

À l’approche du CES 2026, Samsung frappe fort en levant le voile sur sa nouvelle génération de moniteurs gaming Odyssey 2026. Une cuvée 2026 résolument ambitieuse, qui mise sur des technologies jusqu’ici inédites : affichage 6K, 3D sans lunettes, et taux de rafraîchissement extrêmes.

Au total, cinq nouveaux modèles sont prévus pour l’an prochain, avec une montée en gamme assumée sur tous les fronts.

Odyssey 3D G90XH : le premier écran gaming 6K en 3D sans lunettes

Produit phare de la gamme, le Odyssey 3D G90XH devient le premier moniteur gaming au monde à associer résolution 6K et affichage 3D sans lunettes. Il s’appuie sur un système de suivi oculaire en temps réel, capable d’ajuster dynamiquement la profondeur et la perspective en fonction de la position du joueur.

Ce modèle embarque une dalle IPS de 32 pouces, une définition 6K, un taux de rafraîchissement natif de 165 Hz, et un Dual Mode permettant de basculer en 3K à 330 Hz, avec un temps de réponse annoncé à 1 ms.

Il s’agit d’une évolution majeure par rapport au prototype présenté lors du précédent CES, qui se limitait à un format 27 pouces en 4K. Contrairement aux autres écrans 6K du marché (chez Asus, Dell ou LG), Samsung assume ici une orientation clairement gaming, enrichie par la 3D.

Une 3D pensée pour les jeux, pas pour la démonstration

Samsung ne se contente pas d’un effet technologique. Plusieurs jeux sont spécifiquement optimisés pour le Odyssey 3D, dont Stellar Blade, Lies of P: Overture, et The First Berserker: Khazan.

D’autres titres majeurs prennent également en charge les effets 3D, notamment Black Myth: Wukong, Hogwarts Legacy, Palworld ou encore Silent Hill 2. Une approche pragmatique qui vise à éviter le piège des technologies spectaculaires mais peu exploitées.

Odyssey G6 : un taux de rafraîchissement jamais vu

Autre annonce marquante : le Odyssey G6 G60H, présenté comme le premier moniteur gaming au monde à atteindre 1 040 Hz grâce au Dual Mode.

Ce modèle de 27 pouces fonctionne selon deux configurations : jusqu’à 1 040 Hz en HD, et jusqu’à 600 Hz en QHD (1440p). Il est compatible AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync, ciblant clairement les joueurs compétitifs et l’e-sport de haut niveau.

Trois nouveaux Odyssey G8 pour compléter la gamme

Samsung élargit également sa série Odyssey G8 avec trois modèles distincts :

Odyssey G8 G80HS (32 pouces) :

résolution 6K,

165 Hz natif,

330 Hz en 3K via Dual Mode.

Odyssey G8 G80HF (27 pouces) :

résolution 5K,

180 Hz natif,

360 Hz en QHD.

Odyssey G8 G80SH (32 pouces) :

dalle QD-OLED 4K,

240 Hz,

traitement antireflet,

compatibilité FreeSync Premium Pro et G-Sync.

Cette segmentation permet à Samsung de couvrir à la fois les besoins des joueurs ultra-compétitifs, des amateurs de graphismes haut de gamme et des créateurs exigeants.

Un avant-goût du CES 2026

Fidèle à ses habitudes, Samsung dévoile sa gamme quelques semaines avant le CES, où ces moniteurs seront présentés en conditions réelles à Las Vegas à partir du 6 janvier 2026.

Les prix et dates de disponibilité seront annoncés à cette occasion. Une chose est déjà certaine : avec les Odyssey 2026, Samsung ne se contente plus d’améliorer l’existant. Le constructeur redéfinit les standards du moniteur gaming, en combinant résolution extrême, fréquences inédites et immersion sans accessoires.