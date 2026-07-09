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OPPO préparerait un smartphone pliable au format large avec une batterie record de 6 500 mAh

OPPO préparerait un smartphone pliable au format large avec une batterie record de 6 500 mAh

Le marché des smartphones pliables pourrait bientôt accueillir un nouveau format. Alors que Samsung et Apple seraient tous deux en train de développer des appareils plus larges et plus compacts, OPPO travaillerait également sur un modèle similaire. Une nouvelle fuite en provenance de Chine évoque un smartphone pliable attendu au premier trimestre 2027, qui miserait autant sur son design que sur une autonomie particulièrement ambitieuse.

Si ces informations se confirment, OPPO rejoindrait une tendance qui semble progressivement redéfinir l’avenir des smartphones pliables.

Un nouveau pliable équipé du futur Snapdragon 8 Gen 6

Les informations proviennent du leaker chinois Digital Chat Station, régulièrement bien informé sur les futurs produits des fabricants asiatiques. Selon lui, OPPO développe actuellement un smartphone pliable reposant sur le futur processeur haut de gamme de Qualcomm, identifié sous le numéro de modèle SM8950, qui correspondrait au Snapdragon 8 Gen 6.

La puce intégrerait également un accélérateur dédié aux traitements d’intelligence artificielle, destiné à exécuter des modèles directement sur l’appareil.

Aucune caractéristique officielle n’a toutefois été confirmée par OPPO ou Qualcomm.

Une batterie de 6 500 mAh pour repousser les limites de l’autonomie

La caractéristique la plus marquante de cette fuite concerne néanmoins la batterie. Le smartphone embarquerait une capacité d’environ 6 500 mAh, un chiffre particulièrement élevé pour un appareil pliable.

À titre de comparaison, les modèles les plus endurants actuellement disponibles sur le marché dépassent rarement les 6 000 mAh.

Pour intégrer une telle batterie sans augmenter excessivement l’épaisseur du téléphone, OPPO pourrait avoir recours à une technologie silicium-carbone, de plus en plus utilisée sur les smartphones premium afin d’améliorer la densité énergétique.

Le leaker ne fournit toutefois aucune information concernant la vitesse de recharge, les dimensions de l’appareil, les caractéristiques des écrans et la configuration photo.

Un successeur potentiel du Find N6

Même si son nom commercial reste inconnu, plusieurs observateurs estiment que ce modèle pourrait être lancé sous l’appellation OPPO Find N7. Il reprendrait ainsi la philosophie des précédents modèles de la gamme Find N, notamment avec une charnière destinée à réduire au maximum la visibilité du pli central de l’écran.

OPPO s’est déjà distingué ces dernières années par la qualité de ses mécanismes de pliage, souvent considérés parmi les plus discrets du marché.

Les smartphones pliables changent de format

Au-delà des spécifications techniques, cette fuite confirme une évolution plus large du marché. Longtemps dominés par des appareils très étroits une fois fermés, les smartphones pliables semblent désormais évoluer vers un format plus large et plus compact, proche d’un passeport lorsqu’ils sont repliés.

Cette conception offre plusieurs avantages : un écran externe plus confortable à utiliser au quotidien, une surface d’affichage proche d’une tablette une fois l’appareil ouvert et une meilleure expérience pour la vidéo, le jeu et le multitâche.

Huawei a déjà exploré cette approche avec certains de ses modèles, tandis que plusieurs rumeurs indiquent que Samsung et Apple travailleraient eux aussi sur des appareils similaires.

Une nouvelle tendance se dessine

À ce stade, OPPO n’a confirmé aucun de ces éléments. Le lancement évoqué pour le premier trimestre 2027 reste donc à considérer comme une rumeur. Néanmoins, la convergence des fuites concernant plusieurs grands constructeurs laisse penser qu’un changement de philosophie est en cours dans l’univers des smartphones pliables. Après plusieurs années consacrées à affiner les charnières et à réduire l’épaisseur des appareils, les fabricants semblent désormais concentrer leurs efforts sur l’amélioration du format lui-même, avec des écrans plus larges, une meilleure autonomie et une expérience plus proche de celle d’une tablette.

Si cette orientation se confirme, la prochaine génération de smartphones pliables pourrait marquer l’abandon progressif des formats étroits qui dominaient jusqu’à présent le marché.