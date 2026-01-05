Accueil » Samsung R95H : Le premier TV Micro RGB de 130 pouces réinvente le luxe au CES 2026

À l’occasion du CES 2026, Samsung a frappé très fort en dévoilant ce qu’il présente comme le tout premier téléviseur Micro RGB de 130 pouces au monde. Baptisé R95H, ce modèle ultra-premium combine une dalle gigantesque, une couverture colorimétrique record et une approche design inédite, pensée pour s’intégrer dans les intérieurs les plus luxueux.

Un téléviseur géant… qui ne ressemble pas à un téléviseur

Avec un écran de 130 pouces, Samsung a voulu éviter l’effet « immense rectangle noir collé au mur ». Le R95H adopte ainsi un design baptisé Timeless Frame, une évolution moderne du concept Timeless Gallery introduit par la marque dès 2013.

L’idée : transformer le téléviseur en élément architectural, à la manière d’une grande fenêtre contemporaine. L’écran semble flotter à l’intérieur d’un cadre massif, qui ne se contente pas d’un rôle esthétique. Il intègre également le système audio, spécialement calibré pour correspondre aux dimensions hors normes de l’image, afin que le son et le visuel forment un ensemble cohérent.

Micro RGB : le vrai cœur de l’innovation

Sur le plan technologique, le R95H inaugure la version la plus aboutie de la technologie Micro RGB de Samsung. Celle-ci repose sur un contrôle extrêmement précis de la lumière et des couleurs au niveau du pixel, soutenu par plusieurs moteurs de traitement avancés : Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro et Micro RGB HDR Pro.

Ces systèmes exploitent l’intelligence artificielle pour affiner les zones sombres, améliorer les contrastes subtils et maintenir une colorimétrie fidèle, aussi bien dans les scènes très lumineuses que dans les environnements plus sombres.

Résultat, 100 % de couverture de l’espace colorimétrique BT.2020, une première sur un téléviseur grand public, une certification VDE garantissant une reproduction précise des couleurs et un traitement antireflet avancé, conçu pour préserver contraste et saturation même dans des pièces très éclairées.

HDR, audio immersif et Vision AI

Le Samsung R95H prend en charge les standards les plus avancés du moment, dont HDR10+ Advanced et Eclipsa Audio. Il embarque également la dernière version de Vision AI Companion, la plateforme intelligente de Samsung dédiée aux écrans.

Au programme :

Recherche conversationnelle et recommandations intelligentes

AI Football Mode Pro pour les amateurs de sport

Traduction instantanée pour la traduction en temps réel

Fond d’écran généré pour transformer l’écran en œuvre d’art dynamique

Intégrations avec Microsoft Copilot et Perplexity pour l’assistance et l’information contextuelle

Présentation au CES, prix encore inconnu

Le Samsung Micro RGB R95H de 130 pouces est actuellement exposé dans la zone d’exposition Samsung au CES 2026 à Las Vegas. À ce stade, la marque n’a communiqué ni le prix ni la date de commercialisation, mais il est évident que ce modèle se positionnera tout en haut du marché, à destination d’un public très premium.

Avec le R95H, Samsung ne se contente pas d’agrandir l’écran : la marque redéfinit ce que peut être un téléviseur de luxe en 2026. Entre Micro RGB, design architectural, IA omniprésente et colorimétrie de référence, ce 130 pouces s’impose comme une vitrine technologique spectaculaire… et un sérieux aperçu du futur du très haut de gamme.