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Apple teste les puces mémoire de CXMT en Chine : un choix stratégique sous surveillance

Apple teste les puces mémoire de CXMT en Chine : un choix stratégique sous surveillance

Apple explore discrètement une nouvelle piste pour sécuriser son approvisionnement en mémoire vive. Selon un rapport du Financial Times, Apple testerait actuellement des puces DRAM du fabricant chinois ChangXin Memory Technologies (CXMT) sur certains appareils destinés au marché chinois. Une décision qui dépasse largement le simple choix d’un fournisseur et qui s’inscrit au cœur des tensions technologiques entre Washington et Pékin.

Cette initiative intervient quelques jours seulement après les premières rumeurs évoquant l’intérêt d’Apple pour un fournisseur chinois de mémoire, dans un contexte marqué par la hausse des coûts des composants et l’augmentation des prix de plusieurs produits de la marque.

CXMT, un acteur devenu incontournable de la mémoire DRAM

Basée à Hefei, ChangXin Memory Technologies (CXMT) s’est imposée comme le quatrième plus grand fabricant mondial de mémoire DRAM, derrière Samsung, SK Hynix et Micron. Ses puces équipent potentiellement une large variété d’appareils, des smartphones aux ordinateurs portables en passant par les serveurs.

D’après le Financial Times, Apple aurait déjà lancé des tests sur les composants de CXMT pour des appareils commercialisés exclusivement en Chine.

Le journal indique également que plusieurs entreprises technologiques américaines mèneraient actuellement des démarches auprès des autorités américaines afin d’obtenir davantage de souplesse concernant l’utilisation des produits de CXMT.

Un dossier sensible sur le plan politique

Si cette expérimentation est confirmée, son extension à plus grande échelle reste loin d’être acquise. CXMT figure sur la liste des Chinese Military Companies établie par le département de la Défense des États-Unis.

Cette classification ne constitue pas une interdiction commerciale automatique, mais elle expose les entreprises américaines à un risque politique et réputationnel important lorsqu’elles collaborent avec les sociétés concernées.

Apple a déjà connu une situation comparable en 2022, lorsqu’elle avait envisagé d’utiliser des puces produites par YMTC, un autre fabricant chinois de mémoire. Le projet avait alors suscité de nombreuses critiques aux États-Unis.

Une solution qui ne devrait pas faire baisser les prix

L’utilisation éventuelle des puces de CXMT ne signifie pas pour autant que les produits Apple deviendront moins chers. Selon les analystes de SemiAnalysis, la quasi-totalité de la production actuelle de CXMT est déjà réservée. Malgré l’ouverture de nouvelles capacités de production à Hefei, Shanghai et Pékin, le fabricant devrait continuer à faire face à des contraintes d’approvisionnement pendant au moins deux années supplémentaires.

CXMT représenterait aujourd’hui environ 11 % de la capacité mondiale de production de DRAM, une part qui pourrait atteindre 15 % dans les prochaines années.

Dans ce contexte, les volumes disponibles restent insuffisants pour modifier en profondeur l’équilibre du marché mondial.

Une stratégie avant tout destinée au marché chinois

À ce stade, rien ne laisse penser que les puces de CXMT équiperont les appareils Apple vendus à l’international. Les informations disponibles suggèrent plutôt une stratégie ciblée visant à renforcer la chaîne d’approvisionnement des produits destinés au marché chinois, où Apple cherche à limiter son exposition aux tensions commerciales tout en diversifiant ses fournisseurs.

Cette approche pourrait également permettre au groupe de mieux répondre aux attentes des autorités locales, qui encouragent de plus en plus l’utilisation de composants produits sur le territoire chinois.

Entre diversification industrielle et tensions géopolitiques

Le dossier CXMT illustre une tendance de fond dans l’industrie des semi-conducteurs. Face aux incertitudes géopolitiques et aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, les grands groupes technologiques cherchent à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement sans remettre en cause leurs équilibres industriels.

Pour Apple, l’enjeu dépasse la simple réduction des coûts. Il s’agit avant tout de sécuriser l’accès à des composants stratégiques sur l’un de ses marchés les plus importants, tout en naviguant dans un environnement politique particulièrement sensible.

Reste désormais à savoir si les autorités américaines autoriseront un recours plus large aux puces de CXMT ou si, comme lors de précédents dossiers, les considérations géopolitiques finiront par ralentir les ambitions du constructeur.