SwitchBot AI MindClip : Le « second cerveau » à clipser qui mémorise tout pour vous

SwitchBot entre à son tour dans la course aux enregistreurs vocaux dopés à l’IA. À l’occasion du CES 2026, la marque a présenté le AI MindClip, un petit appareil à pince pensé pour enregistrer les conversations du quotidien et les transformer en informations exploitables.

AI MindClip : un « second cerveau » à accrocher à ses vêtements

Le SwitchBot AI MindClip se présente comme un enregistreur vocal compact, à fixer sur un col ou une veste. Son objectif : capter les échanges lors de réunions de travail ou de discussions informelles, puis les convertir automatiquement en résumés intelligents, listes de tâches (to-do) et base de données audio personnelle consultable.

Selon SwitchBot, l’appareil agit comme un « second cerveau », capable de conserver et retrouver des informations qui seraient autrement oubliées.

Design compact et caractéristiques clés

Le MindClip adopte un format proche de celui d’autres produits récents du marché, avec une forme carrée et un bouton central. Il pèse seulement 18 grammes, ce qui le rend discret une fois accroché aux vêtements, même si son dos paraît un peu épais sur les images officielles.

Parmi les spécifications annoncées :

prise en charge de plus de 100 langues

enregistrement vocal continu pour la vie quotidienne et professionnelle

traitement par IA pour l’analyse et l’organisation du contenu audio

IA et abonnement cloud obligatoires

Les fonctions avancées — résumé automatique, création de tâches et recherche intelligente dans l’historique audio — nécessiteront un abonnement à un service cloud, dont les détails n’ont pas encore été communiqués. SwitchBot n’a pas précisé le prix de l’appareil, le coût de l’abonnement et la date de commercialisation.

Un marché de plus en plus encombré

Avec le MindClip, SwitchBot rejoint un segment déjà bien fourni, aux côtés de produits concurrents lancés récemment par Bee, Plaud ou encore Anker. Tous misent sur la même promesse : externaliser la mémoire humaine vers une IA personnelle, capable de structurer la parole en informations actionnables.

Reste à voir si SwitchBot saura se démarquer par son écosystème, son prix ou la qualité de ses algorithmes lorsque le MindClip arrivera réellement sur le marché.