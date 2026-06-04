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SwitchBot lance un écran météo E Ink de 7,5 pouces pensé pour la maison connectée

SwitchBot lance un écran météo E Ink de 7,5 pouces pensé pour la maison connectée

SwitchBot veut rendre la météo plus visible, plus utile et surtout moins dépendante du smartphone. La marque dévoile un écran météo connecté de 7,5 pouces utilisant la technologie E Ink, conçu comme un tableau de bord domestique toujours allumé.

Vendu autour de 110 euros, l’appareil mise sur la lisibilité, l’autonomie et l’intégration avec la maison connectée.

Un affichage météo lisible en permanence

Grâce à son écran E Ink, le dispositif affiche les informations dans un rendu proche du papier, sans reflets gênants et avec une très faible consommation d’énergie.

Il peut afficher les températures intérieure et extérieure, la taux d’humidité, la qualité de l’air, la vitesse du vent, l’indice UV, l’heure du coucher du soleil et les prévisions sur sept jours.

Les données sont actualisées automatiquement toutes les trois heures.

Des recommandations météo générées par IA

SwitchBot ajoute une couche d’intelligence artificielle capable de transformer les données météo en conseils pratiques. L’appareil peut suggérer une tenue, recommander un bon moment pour sortir ou afficher des messages personnalisés selon les conditions du jour.

L’intégration avec OpenClaw AI permet aussi de créer des tableaux de données personnalisés selon les besoins de chaque utilisateur.

Un hub pour la maison connectée

L’écran ne se limite pas à la météo. Il peut servir de centre de contrôle pour l’écosystème SwitchBot. Des changements de température ou d’humidité peuvent déclencher des automatisations, comme l’ajustement d’un thermostat ou l’envoi d’une alerte.

Des boutons physiques programmables permettent également de lancer rapidement certaines actions, comme fermer les rideaux connectés ou allumer des lumières.

Une autonomie jusqu’à un an

L’un des grands avantages de l’E Ink reste la consommation réduite. SwitchBot annonce jusqu’à un an d’autonomie avec une seule charge en usage normal. L’appareil peut être posé sur une table ou fixé au mur, selon la pièce et l’usage.

Avec cet écran météo, SwitchBot transforme un objet simple en interface domestique intelligente. Le produit ne cherche pas à remplacer un smartphone, mais à afficher les informations utiles au bon moment, sans notification intrusive ni écran lumineux permanent.

Dans une maison connectée de plus en plus automatisée, ce type d’affichage discret pourrait devenir un nouveau point de contrôle du quotidien.