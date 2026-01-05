Accueil » Plaud NotePin S : Le « pin » IA s’offre enfin un bouton physique pour plus de précision

Plaud NotePin S : Le « pin » IA s’offre enfin un bouton physique pour plus de précision

Le fabricant de matériel IA Plaud vient de mettre à jour son enregistreur vocal compact dopé à l’intelligence artificielle. Baptisée NotePin S, cette nouvelle version reprend presque intégralement le design du modèle lancé en 2024… avec un changement clé qui fait toute la différence : l’ajout d’un bouton physique.

En parallèle, Plaud annonce Plaud Desktop, une nouvelle application Mac et PC destinée à enregistrer et résumer automatiquement l’audio des réunions en ligne. Bonne nouvelle : elle est gratuite pour tous les propriétaires d’un appareil Plaud Note ou NotePin.

NotePin S : le même concept, mais plus simple à utiliser

Visuellement, le NotePin S est quasi identique au modèle original. Il conserve son design discret façon Fitbit et peut toujours se porter de multiples façons. Désormais, tous les accessoires sont inclus dans la boîte :

clip

lanière

bracelet

attache magnétique

Auparavant, certains de ces accessoires étaient vendus séparément. Le NotePin S est proposé dans les mêmes coloris (noir, violet ou argent), avec une taille similaire, une autonomie équivalente et la compatibilité Apple Find My pour retrouver l’appareil en cas de perte.

Un bouton qui change tout

La vraie nouveauté, c’est donc ce bouton physique. Le premier NotePin reposait uniquement sur des commandes haptiques : il fallait presser l’appareil d’une certaine manière pour lancer l’enregistrement, avec une vibration de confirmation. Un système élégant, mais parfois imprécis.

Avec le NotePin S, un appui long démarre l’enregistrement, tandis qu’un appui court ajoute un marqueur (highlight) pendant l’enregistrement.

Plaud explique ce choix simplement : un bouton est moins ambigu. Certains utilisateurs du modèle original se plaignaient d’avoir manqué des enregistrements parce qu’ils n’avaient pas pressé correctement. Or, pour un enregistreur IA, la facilité d’usage est essentielle.

Transcription et résumés IA toujours au cœur de l’expérience

Comme le NotePin original, le NotePin S enregistre l’audio, génère des transcriptions automatiques et produit des résumés intelligents (comptes rendus, actions à mener, rappels, etc.)

Il dispose de 64 Go de stockage interne, jusqu’à 20 heures d’enregistrement continu et deux microphones MEMS capables de capter un son clair jusqu’à environ 3 mètres

Chaque utilisateur bénéficie de 300 minutes de transcription par mois gratuites, avec des options payantes pour aller plus loin.

Plaud Desktop : l’IA de Plaud arrive sur les réunions en ligne

En complément du NotePin S, Plaud lance Plaud Desktop, une application pour macOS et Windows dédiée aux réunions virtuelles. L’application tourne en arrière-plan, elle détecte automatiquement les appels sur Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc., elle enregistre à la fois l’audio système et votre microphone et aucun bot n’est ajouté à la réunion.

L’utilisateur peut choisir entre un enregistrement automatique ou manuel. Les transcriptions et résumés générés sont ensuite synchronisés avec ceux issus des appareils Plaud, créant une bibliothèque unifiée entre réunions physiques et virtuelles.

Plaud Desktop prend également en charge les entrées multimodales, permettant d’ajouter images et notes manuscrites ou tapées en plus de l’audio.

Prix et disponibilité

Le Plaud NotePin S est vendu au prix de 179 euros, soit 20 euros de plus que le modèle original. L’ancien NotePin sera progressivement retiré du marché. À noter que l’application Plaud Desktop est disponible dès maintenant et gratuite pour tous les propriétaires d’un appareil Plaud.

Avec cette mise à jour, Plaud corrige l’un des rares défauts de son NotePin tout en élargissant son écosystème vers les réunions en ligne. Une évolution logique qui renforce sa position face à des solutions logicielles comme Granola, Fathom ou Fireflies, tout en conservant l’avantage du matériel dédié.