fermer
Robotique

SwitchBot Kata Friends : Noa et Niko, les robots animaux dopés à l’IA

Robotique par Yohann Poiron le SwitchBot
SwitchBot Kata Friends : Noa et Niko, les robots animaux dopés à l’IA
SwitchBot Kata Friends : Noa et Niko, les robots animaux dopés à l’IA

SwitchBot entre dans un territoire plus émotionnel avec Kata Friends, une nouvelle famille de robots compagnons baptisés Noa et Niko. Connue pour ses accessoires de maison connectée, la marque veut désormais proposer des « AI pets » capables de parler, reconnaître les utilisateurs et évoluer avec eux.

Des animaux IA qui fonctionnent même sans Wi-Fi

Noa et Niko embarquent un modèle de langage directement sur l’appareil, ce qui leur permet de dialoguer et de réagir sans dépendre en permanence du cloud. SwitchBot met aussi en avant des yeux LCD expressifs, des roues motorisées, des micros, des caméras et des capteurs d’obstacles pour se déplacer dans la maison.

L’idée n’est pas seulement de créer un jouet robotisé, mais une présence domestique capable d’interagir au quotidien : suivre l’utilisateur, réagir à la voix, répondre au toucher et adapter son comportement selon les habitudes.

2x 4281ac7b 9848 48c3 91e0 56b3b4bd116f

L’IA affective entre dans la maison connectée

Kata Friends analyse la voix, les gestes et les interactions physiques via plusieurs zones tactiles. Les robots peuvent distinguer différentes personnes du foyer et personnaliser leurs réponses. SwitchBot ajoute aussi un « journal mémoire » dans l’application, avec des données d’activité, de repos et d’interaction.

3161 2x 2b34484b 8b64 44af a784 54b46cb78a7f

La marque insiste sur la confidentialité : un cache physique peut activer un mode privé en désactivant les fonctions de vision. Les photos peuvent être prises par commande vocale ou geste, avec un stockage local annoncé pour garder davantage de contrôle.

Un compagnon premium… avec abonnement

Screen 2026 05 13 at 07.27.36 scaled
Screenshot

Le positionnement est clairement haut de gamme : Kata Friends démarre à 599,99 euros. SwitchBot propose aussi des formules logicielles et de maintenance, dont un plan Premium annuel affiché à 299,99 euros après la première année pour certains acheteurs.

Avec Noa et Niko, SwitchBot tente de faire glisser la smart home vers l’IA incarnée. Le pari est fascinant : après les enceintes et les caméras, la maison connectée pourrait bientôt avoir un visage, une voix — et peut-être une personnalité.

Tags : SwitchBot
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer