Galaxy S26 Ultra : Samsung retravaillerait la photo de portrait pour coller à la réalité

Pas de course aux mégapixels cette fois, mais une promesse beaucoup plus subtile — et potentiellement plus importante. Un nouveau bruit de couloir autour du Galaxy S26 Ultra suggère que Samsung s’attaque à deux défauts récurrents de ses appareils photo : des tons de peau trop chauds et une gestion perfectible du flare en conditions difficiles.

Des couleurs de peau plus fidèles en ligne de mire

L’information provient du leaker Ice Universe, bien connu pour ses indiscrétions souvent justes sur les produits Samsung. Selon lui, le constructeur travaillerait à un nouvel étalonnage colorimétrique, pensé pour que les portraits ressemblent davantage à la personne réelle — et moins à une version réchauffée, parfois trop jaune.

C’est un point sensible. Les tons de peau sont souvent la signature esthétique d’un smartphone, et aussi son talon d’Achille. Sous un éclairage intérieur ou mixte, une balance trop chaude peut vite donner un rendu artificiel. Un travers déjà observé sur plusieurs générations Galaxy, où les visages pouvaient paraître légèrement jaunâtres.

Le flare, ce détail qui gâche un bon portrait

La même fuite évoque également un nouvel ensemble optique, avec une lentille revue et un traitement de surface amélioré pour réduire le flare. Ce genre d’amélioration ne fait jamais les gros titres, mais son impact est très concret.

Une source lumineuse mal maîtrisée — fenêtre en contre-jour, lampadaire, enseigne lumineuse — peut voiler une image, écraser les contrastes et ruiner un portrait pourtant bien composé. Ces artefacts ont d’ailleurs été pointés récemment dans des comparaisons photo opposant des Galaxy récents à l’iPhone 16 Pro, notamment sur des scènes nocturnes avec des lumières dures.

Pourquoi ces ajustements comptent plus qu’un nouveau capteur ?

Si la rumeur se confirme, le message est clair : Samsung privilégierait la constance et la propreté du rendu plutôt qu’une nouvelle surenchère technique. Pas de capteur révolutionnaire annoncé, mais des choix optiques et logiciels qui influencent chaque photo du quotidien.

C’est d’autant plus stratégique que les discussions autour de la série Galaxy S26 parlent d’une évolution globale assez incrémentale. Dans ce contexte, une amélioration visible sur chaque portrait peut peser plus lourd qu’un simple chiffre sur une fiche technique.

Comment juger ces progrès le moment venu ?

Lorsque les premiers tests du Galaxy S26 Ultra tomberont, il faudra éviter les clichés promotionnels soigneusement éclairés. Les vraies preuves se trouveront ailleurs :

visages en contre-jour,

pièces éclairées par plusieurs sources différentes,

portraits de nuit avec points lumineux agressifs.

Ce sont ces situations qui révèlent à la fois la justesse des tons de peau et l’efficacité des traitements antireflets. Si Samsung a réellement corrigé ces deux aspects, la différence devrait sauter aux yeux dès les premiers comparatifs côte à côte.

En résumé, le Galaxy S26 Ultra pourrait marquer un tournant discret mais essentiel : moins d’effet « signature », plus de vérité dans les visages. Et en photographie mobile, c’est souvent ce genre de détail qui fait qu’on garde — ou non — une photo.