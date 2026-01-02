Accueil » Galaxy S26, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 : Samsung gèlerait les prix en 2026 pour préserver sa domination

Galaxy S26, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Flip 8 : Samsung gèlerait les prix en 2026 pour préserver sa domination

C’est une information que beaucoup attendaient, et elle pourrait bien rassurer une partie du marché. Selon le quotidien sud-coréen Maeil Business Newspaper, Samsung aurait décidé de ne pas augmenter les prix de ses flagships en 2026.

Une stratégie qui concernerait à la fois la gamme Galaxy S26 et les prochains smartphones pliables Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8.

Les prix des Galaxy S26 resteraient inchangés

Alors que plusieurs rapports évoquaient une hausse inévitable, liée à l’augmentation des coûts des composants et à l’affaiblissement du won coréen, Samsung aurait finalement choisi la stabilité. Concrètement, cela signifie :

Galaxy S26 : à partir de 799 dollars

Galaxy S26 Plus : 999 dollars

Galaxy S26 Ultra : 1 299 dollars

Ce serait la quatrième année consécutive sans augmentation de prix pour la gamme Galaxy S, un choix loin d’être anodin dans un contexte inflationniste.

D’après le leaker Ice Universe, la série Galaxy S26 pourrait être dévoilée le 25 février aux États-Unis, pour une commercialisation attendue début mars 2026.

Même stratégie pour les smartphones pliables

La politique de gel tarifaire ne s’arrêterait pas là. Les prochains modèles pliables seraient eux aussi concernés :

Galaxy Z Fold 8 : 1 999 dollars

Galaxy Z Flip 8 : 1 099 dollars

Dans un marché encore perçu comme premium — voire élitiste —, maintenir les prix pourrait aider Samsung à consolider sa position face à une concurrence chinoise de plus en plus agressive, et face à Apple, qui reste son principal rival sur le très haut de gamme.

Une décision stratégique avant tout

Pourquoi Samsung fait-il ce choix alors que tout pousse à augmenter les prix ? La réponse est simple : la part de marché. Une hausse tarifaire risquerait de détourner une partie des acheteurs vers des alternatives plus agressives sur le rapport qualité-prix.

D’autant plus que, selon les rumeurs, la gamme Galaxy S26 ne marquerait pas une rupture majeure. Design peu renouvelé, évolutions matérielles modestes, nouveau processeur plus rapide… L’essentiel de la différenciation passerait par une intégration plus poussée de l’IA, encore faut-il que ces fonctionnalités soient réellement utiles au quotidien.

Dans ce contexte, demander plus cher pour une évolution jugée « sage » aurait été un pari risqué.

Samsung compensera ailleurs

Le gel des prix ne signifie pas pour autant que Samsung renonce à toute croissance. Le rapport indique que certains modèles de la gamme Galaxy A — véritable moteur de volumes pour la marque — pourraient, eux, voir leurs prix augmenter.

Une approche logique : la série A, positionnée sur l’entrée et le milieu de gamme, peut plus facilement absorber de légères hausses sans provoquer de rejet massif. Elle permettrait ainsi de compenser les marges plus faibles sur les gammes S et Z.

Suffisant pour séduire en 2026 ?

Reste une question clé : le prix inchangé suffira-t-il à convaincre ? La série Galaxy S26 semble avoir traversé une phase de flottement stratégique, entre ambitions initiales revues à la baisse et lancement retardé. Même à tarif constant, l’absence de nouveautés vraiment marquantes pourrait freiner l’enthousiasme.

Samsung joue ici la carte de la prudence : rassurer les consommateurs sur les prix, préserver ses positions, et miser sur l’écosystème et l’IA pour justifier le renouvellement. Une stratégie défensive, mais peut-être nécessaire dans un marché premium déjà jugé trop cher par beaucoup.