L’alliance entre Apple et OpenAI devait incarner le grand virage IA de l’iPhone. Deux ans après son annonce avec iOS 18, elle ressemble surtout à une promesse mal digérée : selon Bloomberg, OpenAI étudie désormais des options juridiques contre Apple, jusqu’à une possible notification pour rupture de contrat.

Un accord qui n’aurait pas tenu ses promesses

Le reproche central d’OpenAI est clair : l’intégration de ChatGPT dans Siri n’aurait pas généré l’exposition ni les abonnements espérés. L’entreprise pensait que sa présence native dans l’écosystème Apple pouvait devenir un relais massif de croissance. Dans les faits, l’expérience reste discrète, parfois peu visible, et moins puissante que l’application ChatGPT autonome.

Pour OpenAI, le problème n’est donc pas seulement technique. Il est stratégique : Apple aurait bénéficié du prestige de ChatGPT pour crédibiliser Apple Intelligence, sans offrir en retour une place suffisamment centrale au service.

Apple prépare déjà l’après-ChatGPT

Le timing est sensible. Apple travaillerait à ouvrir Siri à d’autres services IA avec iOS 27, notamment Gemini ou Claude, ce qui diluerait mécaniquement le rôle privilégié d’OpenAI. Reuters rapporte que cette ouverture pourrait être présentée dans le cadre de la prochaine WWDC.

Pour Apple, c’est une stratégie très cohérente : ne pas dépendre d’un seul modèle, garder le contrôle de l’interface et transformer l’iPhone en hub d’IA concurrentes. Pour OpenAI, c’est beaucoup moins confortable : ChatGPT passerait du statut de partenaire vitrine à celui de fournisseur parmi d’autres.

Le vrai sujet : qui possède l’utilisateur ?

Cette tension raconte une bataille plus profonde. OpenAI veut une relation directe avec ses abonnés. Apple, fidèle à son ADN, veut rester l’intermédiaire incontournable entre l’utilisateur, les apps et les services.

Si l’affaire allait plus loin, elle pourrait révéler les coulisses d’un accord majeur de l’ère Apple Intelligence. Mais, le scénario le plus probable reste une renégociation musclée : plus d’intégration pour OpenAI, plus de flexibilité pour Apple, et une question toujours ouverte pour les utilisateurs.

Car derrière Siri et ChatGPT, le véritable enjeu est simple : demain, l’assistant qui répondra sur votre iPhone appartiendra-t-il vraiment à Apple, à OpenAI… ou au plus offrant ?