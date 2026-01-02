vivo X300 Pro : 2e meilleur photophone au monde selon DxOMark

DxOMark vient de publier son test complet du vivo X300 Pro, et le verdict est sans appel : le nouveau flagship photo de vivo signe la meilleure performance jamais obtenue par la marque sur la plateforme.

Deuxième meilleur smartphone photo au monde

Dans le classement global DxOMark, le vivo X300 Pro décroche la 2ᵉ place, juste derrière le Huawei Pura 80 Ultra. Il dépasse plusieurs références du marché, dont le OPPO Find X8 Ultra et l’iPhone 17 Pro.

C’est une progression notable pour vivo, qui améliore encore le résultat du vivo X200 Ultra, déjà classé dans le top 5 auparavant.

Les scores en détail.

Photo : très solide, mais pas le meilleur Vivo

Score photo : 171 points

Légèrement en dessous du vivo X200 Ultra en photo pure

Excellentes performances en téléobjectif et zoom, effet bokeh, scènes en basse lumière et gestion de l’exposition et de la plage dynamique

DxOMark souligne également une balance des blancs généralement précise et des tons de peau cohérents, aussi bien en photo qu’en vidéo.

Vidéo : le vrai point fort du X300 Pro

Score vidéo : 169 points

2ᵉ meilleur score vidéo global

Meilleur score vidéo jamais obtenu par un smartphone Android

Seul l’iPhone 17 Pro fait mieux en vidéo. Le X300 Pro se distingue par une excellente stabilisation, une exposition stable, une gestion convaincante des couleurs et de très bonnes performances en basse lumière

Les points faibles relevés par DxOMark

Malgré ce très haut niveau, tout n’est pas parfait :

contraste parfois délicat en HDR

ultra grand-angle jugé un peu étroit

artefacts occasionnels (ghosting, franges de couleur)

traitement parfois trop agressif en basse lumière

certains tons de peau foncés peuvent apparaître légèrement trop clairs

Ces défauts restent toutefois marginaux face aux performances globales.

Un sérieux prétendant au titre de meilleur photophone

Avec le vivo X300 Pro, vivo confirme qu’il joue désormais dans la même cour que Huawei et Apple en matière de photographie et surtout de vidéo. Si la photo pure progresse plus modestement, la montée en puissance côté vidéo est spectaculaire.

Le Vivo X300 Pro s’impose clairement comme l’un des meilleurs smartphones photo du marché, et l’une des meilleures alternatives Android pour la vidéo mobile

Vivo n’est plus seulement un outsider : il est désormais un acteur majeur du très haut de gamme photographique.