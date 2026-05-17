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OpenAI réorganise ChatGPT, Codex et son API : la bataille de l’IA entre dans une nouvelle phase

OpenAI réorganise ChatGPT, Codex et son API : la bataille de l’IA entre dans une nouvelle phase

À quelques heures de la Google I/O 2026, OpenAI vient d’annoncer l’une de ses restructurations internes les plus importantes depuis le lancement de ChatGPT.

L’entreprise fusionne désormais ses activités ChatGPT, Codex et API développeurs sous une seule organisation dirigée par Greg Brockman, cofondateur et président d’OpenAI.

Derrière cette décision se cache bien plus qu’un simple changement d’organigramme : OpenAI prépare la prochaine génération de ses produits IA — et probablement son entrée en Bourse.

Une seule plateforme pour gouverner l’ère « agentique »

Dans une note interne révélée par plusieurs médias américains, Greg Brockman explique vouloir « consolider les efforts produits pour avancer avec un maximum de focus vers le futur agentique ».

Le mot est devenu central dans toute l’industrie : « agentique » désigne des IA capables non seulement de répondre à des requêtes, mais d’exécuter des tâches complexes de manière autonome — naviguer sur le web, écrire du code, réserver des services ou gérer des workflows complets.

Jusqu’ici, OpenAI fonctionnait presque comme trois entreprises distinctes :

ChatGPT pour le grand public

Codex pour le développement assisté par IA

l’API pour les intégrations professionnelles et les startups

Cette séparation devenait difficile à maintenir à l’échelle atteinte par OpenAI. Avec près de 900 millions d’utilisateurs hebdomadaires revendiqués pour ChatGPT, la fragmentation des équipes et des feuilles de route risquait de ralentir l’exécution.

Le « super app » d’OpenAI prend forme

Cette réorganisation officialise surtout un projet évoqué depuis plusieurs mois : la création d’une plateforme unifiée regroupant conversation, navigation Web et exécution de code dans une seule interface.

L’objectif est clair : transformer ChatGPT en véritable système d’exploitation IA.

OpenAI travaillerait notamment sur une application desktop intégrant un navigateur Web baptisé Atlas, des capacités Codex, une couche conversationnelle issue de ChatGPT et des fonctions autonomes capables d’enchaîner des actions complexes.

Autrement dit, OpenAI ne veut plus simplement proposer un chatbot. L’entreprise veut devenir l’interface principale entre l’utilisateur et les tâches numériques quotidiennes. Cette vision rapproche progressivement ChatGPT d’un concurrent direct de Chrome, de Google Workspace, voire de certains pans de Windows ou macOS.

Une réponse directe à Google et Anthropic

Le calendrier n’a rien d’anodin. La Google I/O 2026 débute le 19 mai, avec Gemini et les outils de programmation agentique au cœur des annonces attendues. Contrairement à 2024, où OpenAI avait court-circuité Google avec GPT-4o dévoilé juste avant la conférence, l’entreprise choisit cette fois une réponse plus structurelle que spectaculaire.

Le message adressé au marché est limpide : OpenAI veut arrêter de disperser ses ressources et concentrer toute sa puissance produit sur une seule plateforme IA cohérente.

La pression concurrentielle est devenue réelle :

Gemini progresse rapidement dans l’écosystème Google

Anthropic gagne du terrain auprès des développeurs avec Claude Code

Meta accélère également ses investissements IA

Le monopole narratif de ChatGPT n’existe plus.

Une réorganisation qui masque aussi des fragilités

Cette fusion intervient après plusieurs départs importants chez OpenAI. Ces dernières semaines, l’entreprise a perdu plusieurs responsables clés liés aux produits, à la recherche et aux applications enterprise.

En parallèle, de nombreux anciens chercheurs ayant participé à GPT-4 ou aux premières versions de ChatGPT ont rejoint Anthropic, Meta ou créé leurs propres startups.

Dans ce contexte, la centralisation autour de Greg Brockman ressemble aussi à une tentative de stabilisation interne. OpenAI concentre désormais ses talents et ses produits les plus stratégiques dans une seule structure afin d’éviter de nouveaux silos.

Les développeurs restent dans le flou

Pour les millions de développeurs qui utilisent l’API OpenAI ou Codex, cette annonce soulève aussi des interrogations. Aucun calendrier précis d’intégration n’a été communiqué. OpenAI n’a pas non plus détaillé ce que cette fusion impliquera pour les API existantes, les outils Codex ou les infrastructures actuelles.

Or l’entreprise a déjà démontré par le passé qu’elle pouvait supprimer rapidement certains produits ou endpoints lorsque ses priorités évoluent.

Cette incertitude pourrait pousser certaines entreprises à diversifier leurs dépendances technologiques vers Anthropic, Google ou des modèles open source.

L’ombre d’une future introduction en Bourse

La logique financière derrière cette réorganisation apparaît de plus en plus évidente. OpenAI préparerait activement une introduction en Bourse potentiellement prévue fin 2026. Avec une valorisation privée déjà estimée à plus de 850 milliards de dollars, l’entreprise doit désormais raconter une histoire simple et lisible aux futurs investisseurs.

Trois divisions concurrentes, des feuilles de route dispersées et des luttes internes compliqueraient cette narration.

À l’inverse, une plateforme IA unifiée pilotée par un cofondateur historique offre un récit beaucoup plus puissant : un seul produit, une seule vision, un seul écosystème.

Mais, plusieurs obstacles demeurent : des pertes financières toujours massives ; des coûts d’infrastructure colossaux ; et l’incertitude juridique liée au procès opposant Elon Musk à OpenAI.

OpenAI ne vend plus un chatbot

Cette restructuration révèle surtout une transformation plus profonde : OpenAI cesse progressivement d’être une entreprise centrée sur un assistant conversationnel. La société construit désormais une couche informatique complète capable d’orchestrer recherche web, productivité, développement logiciel et automatisation dans une même expérience.

En d’autres termes, ChatGPT pourrait devenir moins une application qu’un environnement numérique autonome. Et, c’est précisément là que commence la véritable guerre de l’IA.