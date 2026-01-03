Honor Power 2 : batterie de 10 080 mAh et certifications IP69/IP69K confirmées

Honor continue d’explorer la voie des smartphones ultra-endurants. À quelques jours de son officialisation en Chine, le Honor Power 2 se dévoile un peu plus à travers un nouveau teaser, confirmant une orientation claire : autonomie record et résistance hors normes.

Le rendez-vous est fixé au 5 janvier 2026, et les informations déjà confirmées laissent entrevoir un appareil à part sur le marché.

Honor Power 2 : Une certification IP rarement vue sur smartphone

Dans son dernier visuel officiel, Honor confirme que le Honor Power 2 bénéficiera non pas d’une, mais de trois certifications de protection :

IP68 : résistance à la poussière et à l’immersion prolongée,

IP69 : protection contre les jets d’eau à haute pression,

IP69K : résistance aux jets d’eau à haute température.

Ce niveau de protection est encore très rare sur les smartphones grand public et positionne clairement le Power 2 comme un appareil taillé pour les environnements exigeants, bien au-delà d’un usage classique.

Une batterie de 10 080 mAh qui change la donne

L’autre argument majeur du Honor Power 2, c’est bien sûr sa gigantesque batterie de 10 080 mAh. Un chiffre qui dépasse celui de nombreux tablettes et qui permet à Honor d’annoncer des autonomies impressionnantes :

jusqu’à 20,3 heures d’écran allumé,

22 heures de lecture de vidéos courtes,

14,2 heures de jeu en continu.

Pour accompagner cette capacité hors norme, le smartphone prend en charge la charge rapide filaire 80 W, histoire de limiter le temps passé branché à une prise.

Une fiche technique solide et équilibrée

Sous le capot, le Honor Power 2 s’appuiera sur le MediaTek Dimensity 8500, une puce récente pensée pour offrir de bonnes performances tout en maîtrisant la consommation énergétique.

L’écran n’est pas en reste avec une dalle LTPS OLED de 6,79 pouces, une définition 1,5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une luminosité maximale annoncée à 8 000 nits.

Côté photo, Honor opte pour un ensemble pragmatique avec un double capteur 50 mégapixels à l’arrière et une caméra frontale de 16 mégapixels. Le Honor Power 2 sera proposé avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Un smartphone pensé pour durer

Disponible en Snow White, Midnight Black et Sunrise Orange, le Honor Power 2 ne cherche pas à rivaliser avec les flagships ultra-fins, mais plutôt à séduire les utilisateurs qui privilégient l’autonomie, la robustesse et la fiabilité.

Dans un marché où la course à la finesse et au design domine, Honor fait un pari différent — et assumé. Si le prix est bien positionné, le Power 2 pourrait devenir une référence pour celles et ceux qui veulent un smartphone capable de tenir plusieurs jours… et d’encaisser presque tout.