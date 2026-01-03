Accueil » Galaxy Z Flip 8 : la rumeur d’un poids de 150 g est-elle vraiment crédible ?

Galaxy Z Flip 8 : la rumeur d’un poids de 150 g est-elle vraiment crédible ?

À six mois de leur présentation probable, les Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 commencent déjà à alimenter les débats — et pas qu’un peu. Une rumeur venue de Corée évoque une cure d’amaigrissement spectaculaire pour les prochains pliables de Samsung. Trop spectaculaire, peut-être.

Des chiffres qui semblent défier la physique

Selon ce rapport, Samsung viserait en 2026 des poids inédits pour ses pliables :

Galaxy Z Fold 8 : environ 200 g

Galaxy Z Flip 8 : seulement 150 g

Pour remettre ces chiffres en perspective, voici où en est la génération actuelle :

Galaxy Z Flip 7 : 188 g

Galaxy Z Fold 7 : 215 g

Une réduction de 15 g pour le Galaxy Z Fold 8 paraît ambitieuse mais crédible, et une chute de 38 g pour le Flip 8, en revanche, frôle l’irréaliste. Dans l’univers des smartphones haut de gamme, chaque gramme compte. Gagner près de 40 g sur un appareil pliable, avec charnière, écran flexible et batterie, relèverait presque de l’exploit industriel.

Ice Universe tempère (fortement) l’enthousiasme

Le célèbre leaker Ice Universe n’adhère pas à cette fuite spectaculaire. Selon lui, une autre source bien informée évoque un scénario beaucoup plus raisonnable :

➡️ Galaxy Z Flip 8 à 180 g, soit environ 8 g de moins que le Flip 7.

Une évolution cohérente, en phase avec les contraintes actuelles des matériaux, des batteries et des mécanismes de pliage.

Alléger, oui… mais à quel prix ?

Il faut aussi se poser la question du sens. Les smartphones à clapet séduisent avant tout par leur compacité une fois pliés, pas uniquement par leur poids. À 188 g, le Galaxy Z Flip 7 est déjà léger, surtout comparé à certains smartphones « classiques » haut de gamme.

À l’inverse, la rumeur évoque pour le Z Fold 8 une batterie portée à 5 000 mAh, tout en réduisant le poids à 200 g. Si cela se confirme, ce serait un bien meilleur argument que la simple chasse aux grammes.

Comme souvent, l’équation idéale reste la même : un téléphone légèrement plus lourd, mais endurant, vaut mieux qu’un modèle ultra-léger qui oblige à transporter une batterie externe.

Une rumeur révélatrice des attentes autour des pliables

Qu’elle soit vraie ou exagérée, cette fuite montre une chose : Samsung est attendu au tournant sur sa gamme pliable. La concurrence progresse, les utilisateurs deviennent plus exigeants, et les compromis sont de moins en moins acceptés.

Un Galaxy Z Flip 8 à 150 g ferait rêver sur le papier. Mais dans la réalité, un modèle autour de 175–180 g, avec une meilleure autonomie et une solidité irréprochable, serait probablement un choix bien plus pertinent.

Rendez-vous cet été pour savoir si Samsung a réellement défié la gravité… ou si cette rumeur restera dans la catégorie des fantasmes technologiques.