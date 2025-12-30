Accueil » Xiaomi 17 Ultra Leica Edition : un flagship photo qui mise tout sur le zoom… et le contrôle manuel

Pendant la période de Noël, Xiaomi a levé le voile sur son smartphone le plus ambitieux de l’année : le Xiaomi 17 Ultra. Contrairement au Xiaomi 17 Pro, il abandonne l’écran secondaire arrière, mais introduit une nouveauté bien plus audacieuse pour les amateurs de photographie : une bague de zoom rotative intégrée directement au bloc photo.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition : Une exclusivité Leica pour les passionnés de photo

Cette bague physique n’est disponible que sur la version Leica Edition du téléphone, une version spéciale développée avec Leica. Elle ne sert pas uniquement au zoom : l’utilisateur peut la reprogrammer pour ajuster l’exposition ou la mise au point manuelle, transformant le smartphone en véritable appareil photo hybride.

La Leica Edition se distingue aussi par :

le logo Leica « red dot » emblématique,

une finition texturée sur les côtés,

des effets logiciels exclusifs, comme des simulations de films Leica,

et des accessoires physiques inclus : capuchon d’objectif, chiffon de nettoyage siglé, etc.

Même base technique que le modèle standard

En dehors de ces éléments premium, la Leica Edition est strictement identique au Xiaomi 17 Ultra classique sur le plan matériel :

SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Mémoire : jusqu’à 16 Go de RAM

Stockage : jusqu’à 1 To

Écran : OLED de 6,9 pouces

Batterie : énorme cellule silicium-carbone de 6 800 mAh

Le modèle standard conserve le même design général, mais sans la bague rotative ni les détails esthétiques Leica.

La photo reste le cœur de l’Ultra

Comme toujours avec la gamme Ultra, la photographie est le véritable terrain de jeu du Xiaomi 17 Ultra :

Capteur principal : 50 mégapixels, format 1 pouce, ouverture f/1.7

Ultra grand-angle : 50 mégapixels

Caméra frontale : 50 mégapixels

La plus grande évolution concerne le zoom. Là où le 15 Ultra utilisait deux téléobjectifs distincts, le Xiaomi 17 Ultra adopte un unique téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, capable d’un zoom optique continu allant de 3,2x à 4,3x.

Cette approche simplifie le module photo tout en promettant :

plus de cohérence d’image,

une meilleure exploitation du capteur haute définition,

et une transition plus fluide entre les focales.

Le Xiaomi 17 Ultra ne cherche pas à impressionner par des gadgets visuels comme un écran arrière. À la place, il s’adresse clairement aux photographes exigeants, surtout dans sa Leica Edition, avec une approche rare sur smartphone : le contrôle physique de la prise de vue.

Un positionnement très clair : moins de gimmicks, plus de photo, et une vraie tentative de rapprocher le smartphone d’un appareil photo dédié.