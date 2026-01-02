Accueil » LG OLED G6 et W6 : une nouvelle génération OLED axée sur la luminosité présentée au CES 2026

LG OLED G6 et W6 : une nouvelle génération OLED axée sur la luminosité présentée au CES 2026

LG OLED G6 et W6 : une nouvelle génération OLED axée sur la luminosité présentée au CES 2026

À quelques heures de leur présentation officielle au CES 2026, des informations crédibles ont fuité sur les prochains téléviseurs OLED haut de gamme de LG. Deux modèles phares sont attendus pour 2026 : LG OLED G6 et LG OLED W6, tous deux reposant sur une nouvelle dalle OLED nettement plus lumineuse.

Nouvelle dalle « Hyper Radiant » : le vrai bond en avant

Selon une publication allemande, LG introduirait une dalle OLED tandem de nouvelle génération, commercialisée sous le nom Hyper Radiant, associée à la technologie Brightness Booster Ultra.

Les chiffres avancés sont impressionnants jusqu’à 3,9× plus lumineux que les OLED LG de la série B (entrée de gamme), et un gain notable par rapport à l’actuel G5, qui avait déjà marqué une avancée en luminosité.

L’objectif est clair : réduire l’écart avec les Mini-LED et améliorer l’expérience HDR, tout en conservant les noirs parfaits propres à l’OLED.

LG OLED G6 : la Gallery Series passe à la vitesse supérieure

Le LG OLED G6 conserverait le design emblématique Gallery Series, conçu pour être plaqué au mur, sans espace visible.

Points clés attendus :

Tailles : de 48 pouces jusqu’à un immense 97 pouces

Nouveau revêtement antireflet, pour préserver le contraste dans les pièces lumineuses

Processeur α 11 AI, avec des améliorations marquées en : mise à l’échelle (upscaling), analyse de scène, et optimisation HDR en temps réel

LG continue de viser les joueurs exigeants :

165 Hz de taux de rafraîchissement

Dolby Vision Gaming

HDMI Auto Low Latency Mode (ALLM)

AMD FreeSync Premium Pro et NVIDIA G-Sync

Compatibilité AirPlay 2 et Google Cast

LG OLED W6 : le même TV… sans câbles

Le LG OLED W6 partagerait l’essentiel de la fiche technique du G6, mais avec une particularité majeure : la Zero Connect Box.

Ce que ça change :

Toutes les connexions (HDMI, USB, etc.) passent par un boîtier externe

Le signal est transmis sans fil vers l’écran

Le téléviseur ne conserve qu’un fin câble d’alimentation

Résultat : une installation ultra minimaliste, idéale pour les intérieurs design.

Voici les tailles prévues : 77 pouces et 83 pouces.

Si ces fuites se confirment au CES 2026, LG pourrait reprendre une nette avance sur Samsung QD-OLED et les Mini-LED premium, surtout pour ceux qui veulent le meilleur de l’OLED sans compromis.