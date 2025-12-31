Accueil » MediaTek Dimensity 7100 : un nouveau SoC 5G axé sur l’efficacité pour le milieu de gamme

MediaTek continue d’avancer à pas feutrés, mais sûrs. Sans grande annonce, le fondeur taïwanais a ajouté un nouveau SoC à son catalogue : le Dimensity 7100, désormais listé officiellement comme une puce 5G de milieu de gamme gravée en 6 nm par TSMC.

Une mise à jour incrémentale, certes, mais révélatrice de la stratégie actuelle de MediaTek : miser sur l’efficacité et la stabilité plutôt que sur la surenchère brute.

MediaTek Dimensity 7100 : Une architecture familière, sans prise de risque

Sur le plan CPU, le Dimensity 7100 reste dans une zone bien connue. On retrouve une configuration octa-core classique :

4 cœurs Cortex-A78 cadencés jusqu’à 2,4 GHz,

4 cœurs Cortex-A55 à 2,0 GHz pour les tâches légères.

Rien de révolutionnaire par rapport aux précédents modèles de la série 7000, mais MediaTek promet malgré tout des lancements d’applications plus rapides et un multitâche plus fluide que sur les anciennes générations. L’optimisation logicielle et la maturité de la plateforme semblent ici primer sur le changement d’architecture.

GPU Mali-G610 : un léger gain bienvenu

La partie graphique est confiée à un Mali-G610, annoncé comme jusqu’à 8 % plus performant que celui du Dimensity 7050. Un bond modeste, mais cohérent avec le positionnement du SoC : assurer une expérience fluide sur les jeux populaires et les interfaces lourdes, sans viser le gaming intensif.

Pour le segment milieu de gamme, ce type de progression graduelle est souvent plus pertinent qu’un saut brutal, surtout lorsqu’il s’accompagne de gains énergétiques.

L’efficacité énergétique comme fil conducteur

C’est dans l’efficacité énergétique que le Dimensity 7100 cherche réellement à se distinguer. MediaTek met en avant plusieurs améliorations ciblées :

+5 % d’efficacité lors de l’utilisation d’applications,

+16 % en lecture multimédia,

jusqu’à +23 % sur la partie modem.

Le SoC intègre un modem 5G 3GPP Release 16, capable d’atteindre 3,3 Gb/s en téléchargement, et reposant sur la technologie UltraSave 3.0+, pensée pour limiter la consommation lors des sessions 5G prolongées. Un point clé, à l’heure où l’autonomie reste l’un des premiers critères d’achat.

Mémoire, connectivité et affichage : le niveau attendu en 2025

Sans surprise, le Dimensity 7100 coche toutes les cases modernes : LPDDR5 jusqu’à 5 500 Mb/s, stockage UFS 3.1, et Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.4. Côté affichage, la puce gère la couleur 10 bits et la lecture HDR, de quoi accompagner sans difficulté les écrans AMOLED de plus en plus répandus sur le milieu de gamme.

Sur le terrain de la photo, MediaTek annonce un support de capteurs allant jusqu’à 200 mégapixels, avec HDR, réduction de bruit multi-image et détection de visages accélérée matériellement. La marque évoque également des améliorations sur la détection de portraits et l’autofocus, même si ces gains resteront très dépendants du travail des constructeurs.

Enfin, le Dimensity 7100 prend en charge la charge rapide jusqu’à 45 W, le protocole UFCS, et un nouveau système de gestion de l’énergie fonctionnant à plus basse tension, pour grappiller encore quelques précieuses minutes d’autonomie.

Un SoC sans éclat, mais parfaitement dans l’air du temps

Le Dimensity 7100 n’a rien d’un coup d’éclat. Il n’est pas là pour impressionner sur le papier, mais pour consolider le cœur du marché, là où se vendent le plus de smartphones. En misant sur l’efficacité, la compatibilité moderne et des performances prévisibles, MediaTek livre une puce taillée pour des appareils équilibrés, endurants et accessibles.

Dans un contexte où le milieu de gamme devient de plus en plus compétitif, ce genre d’évolution discrète pourrait bien être exactement ce que recherchent les fabricants — et les utilisateurs.